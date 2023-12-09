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حائزة نوبل للسلام الإيرانية نرجس محمدي تبدأ إضرابا جديدا عن الطعام في السجن

12/9/2023 11:33:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبدأ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة حاليا في بلادها إضرابا جديدا عن الطعام اليوم الأحد، في يوم تسليمها جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث من المقرر أن يمثلها ولداها، وفق ما أعلنت عائلتها أمس.
ومحمدي التي تناضل ضد عقوبة الإعدام وفرض الحجاب في الجمهورية الإسلامية، تبدأ إضرابا عن الطعام «تضامنا مع الأقلية الدينية البهائية»، على ما اوضح شقيقها وزوجها خلال مؤتمر صحافي في العاصمة النرويجية عشية حفل توزيع جوائز نوبل.
وقال شقيقها الأصغر حميد رضا محمدي في تصريح مقتضب «إنها ليست معنا، إنها في السجن وستضرب عن الطعام تضامنا مع أقلية دينية».
وأوضح تاغي رحماني، زوج الناشطة البالغة 51 عاما، أن هذه الخطوة تهدف إلى التضامن مع الأقلية البهائية التي بدأ اثنان من شخصياتها البارزة أيضا إضرابا عن الطعام.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي «قالت: سأبدأ إضرابي عن الطعام في يوم تسليمي الجائزة وربما يسمع العالم المزيد عنها».
ومحمدي التي تقبع منذ نوفمبر 2021 في السجن في طهران، يمثلها في حفل أوسلو ولداها التوأم، علي وكيانا، البالغان 17 عاما والمقيمان في فرنسا منذ 2015 واللذان لم ترهما منذ نحو تسع سنوات.
ولا يعرفان ما إذا كانا سيلتقيانها مرة أخرى: يعتقد الابن ذلك ولكن أخته لا.
وقالت كيانا خلال المؤتمر الصحافي إن «قضية (امرأة، حياة، حرية) والحرية بشكل عام والديموقراطية تستحق التضحية وبذل الحياة من أجلها لأن هذه الأمور الثلاثة في النهاية لا تقدر بثمن».
وأضافت «فيما يتعلق برؤيتها على قيد الحياة مرة أخرى يوما ما، أنا شخصيا متشائمة للغاية (...) ربما أراها مجددا بعد 30 أو 40 عاما، وقد لا أراها لكن هذا لا يهم لأن والدتي ستبقى دائما في قلبي ومع عائلتي».
أما علي، فأكد على عكس شقيقته أنه «متفائل للغاية» وإن كان لا يرجح حدوث ذلك «قبل عامين أو خمسة أو عشرة أعوام». وأضاف «أؤمن بأننا سننتصر»، قبل أن يردد مقولة والدته «النصر ليس سهلا ولكنه مؤكد».

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