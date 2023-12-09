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طهران إحياء اتفاق 2015 النووي بات بلا جدوى

12/9/2023 11:33:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم في العام 2015 أصبح «بلا جدوى» على نحو متزايد بالنسبة لبلاده.
وقال عبداللهيان في كلمة ألقاها أمام طلاب في جامعة طهران «كلما تقدمنا أكثر، أصبحت خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق الدولي) بلا جدوى».
واضاف «بالنظر إلى تجاهل الطرف الآخر للخطوط الحمراء (الإيرانية) أحيانا، فإننا لسنا حاليا على طريق العودة إلى الاتفاق».
وتدارك «طبعا هذا لا يعني أننا وضعنا الاتفاق جانبا. إذا كان الاتفاق يخدم مصالحنا (سنقبله) بكل عيوبه».
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي قد دعا العالم في اكتوبر الماضي إلى عدم الفشل في الجهود المتعلقة بإيران كما حدث مع كوريا الشمالية التي طردت مفتشي الوكالة وعملت على تطوير أسلحة نووية.
وأبرمت طهران العام 2015 اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، أتاح تقييد أنشطتها وضمان سلميتها، في مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.
الا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من هذا الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على ايران، ما دفع الأخيرة للتراجع تدريجا عن التزاماتها النووية.
وبعد أشهر من تولي جو بايدن الرئاسة الأميركية مطلع 2021، بدأت إيران والقوى الكبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، مفاوضات لإحياء الاتفاق. لكن المباحثات التي جرت بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، وصلت الى طريق مسدود في صيف 2022.
وواصلت إيران التي تشدد على أنها لا تسعى لتطوير قنبلة نووية، تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3.67% والذي ينص عليه اتفاق 2015 مع القوى الكبرى.

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