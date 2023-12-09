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كوريا الشمالية تعتزم إطلاق المزيد من أقمار التجسس الصناعية

12/9/2023 11:33:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية امس أن كوريا الشمالية عازمة على إطلاق المزيد من أقمار التجسس الصناعية في المستقبل القريب لجمع معلومات عن الأنشطة العسكرية لأعدائها.
وسيتم تصميم الأقمار الصناعية على غرار القمر الصناعي ماليغيونغ-1 الذي أطلقته بيونغ يانغ في نوفمبر، والذي قالت حكومات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إنه ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي مقال منفصل نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، انتقد رو جو هيون، الذي وصفته الوكالة بأنه محلل للشؤون الدولية، كوريا الجنوبية بسبب «المساعدة العسكرية المتهورة لأوكرانيا».
واستشهدت الوكالة بمقال نشرته صحيفة واشنطن بوست في الأسبوع الماضي ذكر أن تزويد كوريا الجنوبية بشكل غير مباشر بقذائف 155 ملم جعلها «موردا أكبر لذخائر المدفعية لأوكرانيا مقارنة بجميع الدول الأوروبية مجتمعة».

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