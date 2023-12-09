كوريا الشمالية تعتزم إطلاق المزيد من أقمار التجسس الصناعية

(MENAFN
- Al-Anbaa) ذكر تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية امس أن كوريا الشمالية عازمة على إطلاق المزيد من أقمار التجسس الصناعية في المستقبل القريب لجمع معلومات عن الأنشطة العسكرية لأعدائها.
وسيتم تصميم الأقمار الصناعية على غرار القمر الصناعي ماليغيونغ-1 الذي أطلقته بيونغ يانغ في نوفمبر، والذي قالت حكومات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إنه ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي مقال منفصل نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، انتقد رو جو هيون، الذي وصفته الوكالة بأنه محلل للشؤون الدولية، كوريا الجنوبية بسبب «المساعدة العسكرية المتهورة لأوكرانيا».
واستشهدت الوكالة بمقال نشرته صحيفة واشنطن بوست في الأسبوع الماضي ذكر أن تزويد كوريا الجنوبية بشكل غير مباشر بقذائف 155 ملم جعلها «موردا أكبر لذخائر المدفعية لأوكرانيا مقارنة بجميع الدول الأوروبية مجتمعة».
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