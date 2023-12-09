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الحوثيون يهددون بمنع مرور السفن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر

12/9/2023 11:33:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المتمردون اليمنيون امس أنهم سيمنعون مرور السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، عبر البحر الأحمر ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة، ردا على حرب إسرائيل على القطاع الفلسطيني المحاصر.
ونشر المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع بيانا على منصة «إكس» (تويتر سابقا) جاء فيه: «أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء».
وحذر البيان امس «جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية». وأكد «استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن والدول عدا السفن المرتبطة بإسرائيل أو التي ستقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية».

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