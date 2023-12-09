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إيران تحذر من انفجار إقليمي بعد الفيتو الأميركي ضد وقف إطلاق النار في غزة

12/9/2023 11:33:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت إيران من انفجار لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط، إذا واصلت الولايات المتحدة دعم إسرائيل في حربها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة.
جاء ذلك غداة استخدام واشنطن حق الاعتراض «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي كان يهدف الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأغراض انسانية.
وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «طالما أن أميركا تدعم جرائم النظام الصهيوني واستمرار الحرب فإن هناك احتمال حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في وضع المنطقة»، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية.
وأتى بيان الخارجية الإيرانية بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» في قطاع غزة.
وصوتت 13 من الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته دولة الإمارات العربية المتحدة وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية.
في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل، المشروع واستخدمت الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه.
وكان غوتيريش وجه الأربعاء الماضي رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له «لفت انتباه» المجلس إلى ملف «يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر»، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.
وقال أمير عبداللهيان لغوتيريش إن «استخدام المادة 99 يعد عملا شجاعا من جانبكم للحفاظ على السلم، ويؤيده الرأي العام الدولي».
وأكد الوزير الإيراني أن «تأكيد الإسرائيليين» أن «حماس هي التي انتهكت» الهدنة التي انتهت في الأول من ديسمبر الجاري «كاذب تماما».

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