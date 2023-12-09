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محنة هائلة للنساء بغزة في خضم الحرب

12/9/2023 11:33:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواجه النساء الفلسطينيات في غزة تحديات الحياة الضخمة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتوضح شيحة سلوى شيحة (45 عاما) لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية انه من ابرز أبرز مصاعب الحياة اليومية هي توفير الحد الأدنى لطعام أفراد عائلتها بعد مقتل زوجها في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي النصر غرب مدينة غزة قبل نحو شهر.
وكتب لشيحة الحياة مرة أخرى برفقة خمسة من أبنائها بعد تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشالهم أحياء.
وعلى وقع الهجمات الإسرائيلية التي لا تكاد لا تنقطع تضطر شيحة يوميا على إثر فقدان زوجها للخروج إلى السوق كلما سنحت الظروف الأمنية والميدانية بذلك من أجل شراء الطعام والشراب لأبنائها.
وتقول شيحة التي نزحت إلى مركز محلي للإيواء إن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت المعاناة والمآسي والتشريد للعائلات في القطاع.
وتضيف بينما يتواجد حولها أبناؤها أن الطيران الإسرائيلي قصف منزل العائلة ودمره بشكل كامل دون سابق إنذار «ما أدى الى مقتل زوجي المعيل الوحيد لنا».
أما الشابة إيمان دياب (28 عاما) فقد خرجت من منزلها في حي الشجاعية شرق غزة مسرعة تحمل طفلها الرضيع بين يديها على وقع هجمات إسرائيلية عنيفة ضربت المنطقة.
واستقر حالها بعد أن هدأت الأوضاع في مركز إيواء تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يؤوي عشرات الآلاف غرب غزة.
وتقول دياب بينما تحتضن طفلها الذي يحمل اسم يوسف «سمعنا أصوات القصف أثناء النوم وسط صرخات الناس لنا بالخروج من المنزل وطلعنا نجري في الشوارع».
وتسببت الحرب المستمرة بفقدان سلوى مزين (42 عاما) من حي الشيخ رضوان شمال غزة ثلاثة من ابنائها ولم تعرف مصيرهم بعد.
ووفق آخر التقارير الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن عدد المفقودين بلغ 7600 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولا.
وقالت مزين والدموع تنهمر من عينيها: «نريد هدنة إنسانية سريعة ولو ليوم واحد للبحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا».

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