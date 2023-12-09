Sunday, 10 December 2023 09:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أردوغان يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن العالم أكبر من خمسة

12/9/2023 11:33:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منددا باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد اقتراح لوقف إطلاق نار فوري انساني في غزة على الرغم من الدعم الكبير من دول أخرى.
وقال الرئيس التركي في تصريح نقلته وكالة الأنباء «الأناضول» إن غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة هي المكان الذي ينتهك فيه اليوم بشكل صارخ «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
جاء ذلك في كلمة خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويصادف 10 ديسمبر من كل عام.
وأضاف أن معاداة الإسلام والأجانب في المجتمعات الغربية تأتي في مقدمة التهديدات التي تواجه حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الشريحة الأكثر تضررا من الممارسات التمييزية والفاشية والمعادية للأجانب والعنصرية هي بلا شك المسلمون.
وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية، التي تحظى بدعم غير محدود من الدول الغربية، ترتكب فظائع وحشية ومجازر في غزة من شأنها أن تجعل البشرية جمعاء تشعر بالخجل.
وأكد على إمكانية «تأسيس عالم أكثر عدلا»، مستطردا «لكن ليس مع الولايات المتحدة، لأنها تقف إلى جانب إسرائيل».
وأعرب عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في تمرير الهدنة بسبب الفيتو الأميركي، متسائلا «هل يمكن أن تكون هناك عدالة كهذه؟».
وتابع قائلا: «رأينا مرة أخرى تجلي حقيقة أن «العالم أكبر من خمسة» ولابد من إصلاح مجلس الأمن».
ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي تحول إلى مجلس لحماية إسرائيل منذ 7 أكتوبر.
وأكد على أنه «من الآن فصاعدا لا يمكن أن تقول الإنسانية إن الولايات المتحدة دولة تؤيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

MENAFN09122023000130011022ID1107564960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث