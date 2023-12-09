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فيديو ذات الحيطان الإسرائيلي يثير السخرية على مواقع التواصل

12/9/2023 11:33:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو تظهر عددا من جنوده قال انها اثناء مواجهة مع المقاومين الفلسطينيين، لكنه تحول إلى مادة للسخرية خصوصا وان الجنود كانوا يطلقون النار على جدران داخل مدرسة بقطاع غزة الفقير والمحاصر دون ان يسمع اي صوت لإطلاق نار من الطرف المقابل.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه بموقع «إكس»، مقاطع فيديو تظهر عددا من الجنود وهم يطلقون النار، قال إنها تجسد «معارك وجها لوجه» في قلب حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
لكن عند التدقيق في الفيديو لا يظهر أي من مقاتلي حماس، ولم يسمع اي صوت لرصاص سوى رصاص الجنود الاسرائيليين.
وكتب الجيش على مشهد إطلاق قذيفة دبابة في الفيديو نصا جاء فيه: «اشتباك مقاتلي الكتيبة 74 ووحدة مكافحة الإرهاب في الشجاعية».
ويضيف: «إطلاق قذيفة دبابة على الغرفة التي كان يختبئ فيها»، لكنه لم يكمل الجملة.
وأظهر الفيديو الجنود مرارا وهم يطلقون النار في أجزاء مختلفة من المدرسة، لكن مشاهد عدة في الفيديو بينت إطلاق الأعيرة النارية في أكثر من مرة على جدران بالمدرسة.
وهو ما جعل المغردين الذين شاهدوا الفيديو على منصة «إكس» يسخرون منه، فعلقوا على الفيديو بأنه «موقعة الحيطان العالمية»، و«معارك وجه إلى وجه مع الجدار»، بحسب موقع «سكاي نيوز».
وبعيدا عن الحساب الرسمي للمتحدث العسكري الإسرائيلي، كتب عدد من المغردين تعليقا على الفيديو إنه طالما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على الجدران في المدرسة، فإنها «معركة ذات الحيطان».

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