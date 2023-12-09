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منظمات إغاثية تحذر من ظروف مروعة وفظائع في القطاع

12/9/2023 11:33:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دقت جمعيات الإغاثة الخيرية ناقوس الخطر بشأن الوضع «المروع» في غزة بعد أكثر من شهرين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، محذرة من المجاعة وتفشي الأمراض.
ورسمت المنظمات الدولية في مؤتمر عبر الفيديو مع الصحافيين هذا الأسبوع صورة قاتمة لما أسمته منظمة «أنقذوا الأطفال» («سيف ذا تشيلدرن») بـ «الفظائع» التي تتكشف في قطاع غزة.
وقالت بشرى الخالدي من منظمة أوكسفام، ومقرها المملكة المتحدة، إن «الوضع في غزة ليس مجرد كارثة، إنه مروع مع عواقب محتملة لا رجعة فيها على الشعب الفلسطيني».
وأضافت «المناطق الآمنة الإسرائيلية داخل غزة هي سراب».
وحذرت «أنقذوا الأطفال» من أن الوفيات بسبب الجوع والمرض بغزة قد تفوق الناتجة عن القنابل، ومن أن أطفال غزة محكومون بمزيد من القصف والمجاعة والمرض، منددة باستخدام «التجويع سلاحا». وقالت ألكسندرا ساييه المسؤولة في المنظمة: «تخبرنا فرقنا عن ديدان يتم انتشالها من الجروح وأطفال يخضعون لعمليات بتر أطراف دون تخدير»، أو يصطفون بالمئات لاستخدام «مرحاض واحد» أو يجوبون الشوارع بحثا عن الطعام.
وبحسب شاينا لو من المجلس النرويجي للاجئين «ببساطة لا توجد مساحات آمنة في غزة».
وأكدت أن الأوامر الاسرائيلية التي تجبر الفلسطينيين على التوجه، للمناطق المكتظة في جنوب غزة، دون أي ضمانات للسلامة أو العودة، تنتهك بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي».
وروت ساندرين سيمون من جمعية أطباء العالم الخيرية كيف أصيب زميل لها في مدينة خان يونس بجنوب القطاع «عندما هاجمت دبابة مدرسة كان قد لجأ إليها».
وأضافت «استغرق الأمر ساعات للوصول إلى المستشفى»، حيث كان فريق التمريض «المرهق» يحاول يائسا رعاية مئات المرضى الممددين على الأرض.
وروت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود إيزابيل ديفورني قصة مماثلة. وقالت «نعمل في مستشفى الأقصى، ونستقبل ما معدله 150 إلى 200 جريح حرب يوميا منذ الأول من ديسمبر». وأضافت انه في أحد أيام هذا الأسبوع «استقبلوا عددا من القتلى يفوق عدد الجرحى. المستشفى مكتظ والمشرحة مكتظة، والوقود والإمدادات الطبية بلغت مستوى منخفضا للغاية».
وأشارت الى أن الوضع مأساوي أيضا في مستشفى ناصر في خان يونس حيث إن «20% من المرضى الذين يصلون إليه... توفوا بالفعل».
وتحدثت ديفورني عن «مذبحة عشوائية». وأضافت «لقد أظهرت إسرائيل تجاهلا تاما لحماية المنشآت الطبية في غزة».
وكررت وكالات تابعة للأمم المتحدة تحذيراتها بشأن تدهور الأوضاع الصحية والغذائية في غزة، وانهيار النظام العام ما لم يتم وقف إطلاق النار.
بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه «بالنظر إلى الظروف المعيشية ونقص الرعاية الصحية، يمكن أن يموت عدد أكبر من الناس بسبب الأمراض مقارنة بالقصف» في غزة.
وحذر من أمراض عدة بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال والطفح الجلدي وجدري الماء، التي ظهرت بسبب الاكتظاظ ونقص الغذاء والماء والنظافة الأساسية والأدوية.

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