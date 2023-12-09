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إسرائيل تصعد هجومها وتنديد بفشل مجلس الأمن في فرض هدنة بغزة

12/9/2023 11:33:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صعدت إسرائيل هجومها الدامي على قطاع غزة مدفوعة بحق النقض «الفيتو» الأميركي الذي منع مجلس الأمن الدولي من فرض وقف اطلاق نار فوري لأسباب انسانية، والذي بدوره أثار غضبا في العالم العربي والاسلامي حيث حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس واشنطن مسؤولية «ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين» في القطاع. وقال في بيان إن ذلك يجعلها شريكة بجرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وعبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن شعوره «بخيبة أمل لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم حيال المسألة».
وأعرب عن اختلافه مع موقف أميركا التي استخدمت حق الفيتو، وقال خلال لقاء مع قناة «بي بي اس»: لسوء الحظ نرى أن وقف إطلاق النار بات كلمة سيئة، ولا أستطيع أن أفهم ذلك».
وبعد تشديده على وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكد بن فرحان أن ما يجري في القطاع الآن أشبه بمذبحة لم يسبق لها مثيل. كما اعتبر أن ما يحصل غير مبرر تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس.
بدوره، قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار يعد إهانة مخزية للأعراف الإنسانية.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن استخدام واشنطن حق النقض ضد مشروع القرار يعد خيبة أمل كاملة.
واعتبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا، أن عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية أمر مأساوي.
واعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي يجعله «شريكا في المجزرة».
ومع استمرار تعثر الهدن قصيرة كانت أو طويلة، يستمر سقوط الضحايا في القصف الإسرائيلي، حيث كشف المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش عن رصد وفيات جراء قنابل حارقة ودخانية أطلقها الجيش الإسرائيلي على مراكز إيواء في شمال القطاع المحاصر.
وأشار البرش إلى تسجيل عدة وفيات جراء مضاعفات استنشاق القنابل الدخانية بكثافة، إلى جانب إصابات حرجة بحروق غير مسبوقة.
وأضاف «عالجنا في الساعات الأخيرة أكثر من 100 حالة اختناق وحروق ناجمة عن القنابل الحارقة، وهي حالات لم تمر علينا بالسابق ولم نر مثلها من قبل».
في هذه الأثناء، قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي يواصل حصار آلاف النازحين في عدة مدارس في بيت لاهيا ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز (الميزان) ومؤسسة (الحق) في بيان مشترك أن النازحين المحاصرين في المدارس يعانون من نفاد المواد الغذائية والماء ويتعرضون باستمرار لعمليات إطلاق نار وقذائف إسرائيلية ما يوقع ضحايا في صفوفهم.
وأضاف أن الطواقم الحقوقية تلقت معلومات مؤكدة عن وجود قتلى ومصابين في عدد من المنازل ومراكز الإيواء بمناطق التوغل، وهم بحاجة لإجلاء عاجل للمستشفيات والمراكز الطبية.
وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لـ«رويترز» أمس، إنه يجري اختبار عملية جديدة لفحص المساعدات المقدمة لغزة عند معبر كرم أبو سالم، لكن الجهود للحصول على تصريح لدخول الشاحنات عبر المعبر وزيادة عمليات الإغاثة مازالت مستمرة.
لكن سكاو قال إنه يتعين السماح للشاحنات بدخول غزة مباشرة عبر معبر كرم أبوسالم لتخفيف الوضع الآخذ في التفاقم بالقطاع. وأكد مسؤول الأمم المتحدة أن نصف سكان غزة يتضورون جوعا والعملية الإنسانية تنهار، في وقت هناك مساعدات غذائية متاحة في مصر والأردن تكفي للوصول إلى مليون شخص بغزة في شهر.
ميدانيا، تصاعد الهجوم الاسرائيلي على غزة ومعه ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين مع قيام إسرائيل بقصف جميع مناطق القطاع حتى الجنوب الذي دعت السكان للتوجه اليه باعتباره منطقة آمنة. واستهدف القصف الإسرائيلي مناطق عبسان والسطر الغربي وبني سهلان في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال البريغادير جنرال دان غولدفوس من الجيش الإسرائيلي في تسجيل مصور في خان يونس إن قواته تقاتل من منزل إلى منزل ومن «فتحة إلى فتحة»، في إشارة إلى فتحات الأنفاق. وأثناء حديثه دوى إطلاق نار في الخلفية.
في المقابل، لوحظ ازدياد اعتماد فصائل المقاومة على تكتيك «الكمائن» فضلا عن المواجهات من «المسافة صفر». وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في مدينة غزة.
وقال المصدر إن مقاتلي القسام تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين والانسحاب من المكان.
كما أعلنت الكتائب أنها استهدفت غرف قيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل، وقالت إن مقاتليها خاضوا، معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة «الجزيرة».
كذلك أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة بين قتيل وجريح بعد اشتباك بالأسلحة والقذائف.

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