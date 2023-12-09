ولو بشقّ تمرة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة.. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بقي منها؟» قالت: ما بقي منها إلا كتفها.. قال: «بقي كلها غير كتفها».
كم من ملبس لبسته سنوات ثم رميته واشتريت غيره؟
ومأكل ومشرب استمتعت به وانتهى؟
ومركبة هنية استخدمتها سنوات حتى تعطلت وأتيت بغيرها؟
الصدقة هي الباقية وهي المدخرة لك في حياتك وبعد مماتك.. وكل ما تأكله وتشربه وتلبسه يفنى وينتهي.
ولكن ما تدخره من الصدقة لآخرتك ولقبرك هو الباقي والمستمر.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «ان تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان».
وقال سبحانه (وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ).
من جمال هذا الدين.. ان جعل الصدقة ولو بشق تمرة حجابا لك من النار.. قال صلى الله عليه وسلم «اتقوا النار ولو بشق تمرة».
ان جعل اقل القليل صدقة ويربيها الله عنده..
جعل القليل الذي تخرجه تبتغي فيه وجهه يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله..
جعل القليل الذي تخرجه يقي مصارع السوء..
جعل القليل الذي تخرجه يدفع عنك ابتلاءات..
جعل القليل الذي تخرجه صدقة ورفعة وحسنات ونورا للأموات الذين جعلت نيتك لهم في صدقتك..
جعل القليل الذي تخرجه يداوي الأمراض..
جعل القليل من الصدقة في بداية اليوم سببا لدعاء الملائكة لك بالزيادة..
قال صلى الله عليه وسلم: «لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق».
وجعل حتى الابتسامة صدقة! ولكن صارعنا في عمل الخير والصدقة بها ابليس واعوانه وألقى في قلوبنا الامساك وعدم الانفاق قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم).
اللهم اجعلنا من المنفقين تقبل منهم صدقاتهم وتبارك لهم في كل خير أعطيته لهم.
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