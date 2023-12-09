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ولو بشقّ تمرة

12/9/2023 11:32:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة.. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بقي منها؟» قالت: ما بقي منها إلا كتفها.. قال: «بقي كلها غير كتفها».
كم من ملبس لبسته سنوات ثم رميته واشتريت غيره؟
ومأكل ومشرب استمتعت به وانتهى؟
ومركبة هنية استخدمتها سنوات حتى تعطلت وأتيت بغيرها؟
الصدقة هي الباقية وهي المدخرة لك في حياتك وبعد مماتك.. وكل ما تأكله وتشربه وتلبسه يفنى وينتهي.
ولكن ما تدخره من الصدقة لآخرتك ولقبرك هو الباقي والمستمر.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «ان تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان».
وقال سبحانه (وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ).
من جمال هذا الدين.. ان جعل الصدقة ولو بشق تمرة حجابا لك من النار.. قال صلى الله عليه وسلم «اتقوا النار ولو بشق تمرة».
ان جعل اقل القليل صدقة ويربيها الله عنده..
جعل القليل الذي تخرجه تبتغي فيه وجهه يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله..
جعل القليل الذي تخرجه يقي مصارع السوء..
جعل القليل الذي تخرجه يدفع عنك ابتلاءات..
جعل القليل الذي تخرجه صدقة ورفعة وحسنات ونورا للأموات الذين جعلت نيتك لهم في صدقتك..
جعل القليل الذي تخرجه يداوي الأمراض..
جعل القليل من الصدقة في بداية اليوم سببا لدعاء الملائكة لك بالزيادة..
قال صلى الله عليه وسلم: «لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق».
وجعل حتى الابتسامة صدقة! ولكن صارعنا في عمل الخير والصدقة بها ابليس واعوانه وألقى في قلوبنا الامساك وعدم الانفاق قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم).
اللهم اجعلنا من المنفقين تقبل منهم صدقاتهم وتبارك لهم في كل خير أعطيته لهم.


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Y_ALotaibii@

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