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صاحب السمو في عيون محبيه

12/9/2023 11:32:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مدلولات كثيرة تسهل قراءتها من الموجة الشعبية العارمة التي برزت في الأيام الأخيرة واضحة جلية في التعاطف مع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ولأنها تصدرت المشهد المحلي واجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي معبرة عن المكنون العظيم والحجم الاستثنائي من الود والحب والتقدير والاحترام والإكبار والإجلال لقائد سفينتنا، حفظه الله ورعاه، فكان لا بد من قراءة المشهد بعناية.
وكنت أتوقف عند بعض من التغريدات التي تتناول الوعكة التي ألمّت بأميرنا المكرم وهي تجرف وراءها سيلا من التعليقات الإيجابية تتنوع ما بين دعاء لسموه واستحضار لمواقفه، واستذكار لسلوكه وطباعه. وقد وقع نظري على تغريدات من هذا القبيل في قمة البساطة، ورغم أن فيها من العفوية ما فيها، إلا أنها تؤكد أن طبيعة صاحب السمو وحسن عشرته وحجم محبته بن الناس محفور في الذواكر.
هذه الوعكة الصحية، التي نسأل الله أن تزول قريبا والتي تفاعل الجميع معها، أنظر لها من جانب إيجابي مشرق أيضا، فقد كشفت بصورة جلية منسوب الثقة المرتفع في سمو الأمير، والفخر الذي يشعر به الكويتيون بحاكمهم الذي يمثل حالة استثنائية من التواضع للجميع وخفض الجناح للآخرين، فصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، هين في مشيه لين في خلقه، معتز بطاعة ربه، يصلي في مسجد عام بين أبناء شعبه، لم يبحث عن هيلمان الحكم وهالاته الجاذبة ومواكبه السوداء وحراساته المشددة. ولك أن تحرك بإصبعك في جوالك متنقلا بين عشرات الآلاف من التغريدات والتعليقات التي تستذكر أشياء من هذا القبيل أو تلهج بالدعاء لسموه وتذكره بالخير.
هناك قطوف كثيرة من بستان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لا يسع المقام لذكرها ولا مقالة بهذا الحجم لحصرها، ولعلي أستذكر هنا حرصه البالغ على ما يتطلع إليه أبناء شعبه، فيوصي بذلك أمناءه على الدولة، يحثهم على الاقتراب من المجتمع وسماع ما يدور في أفلاك الناس للوفاء بمتطلباتهم، وتحقيق نهضتهم واستقرارهم، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع الكويتي.
شخصية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، كانـت ولا زالت تتحفنا بكل جميل، وتعبر لنا عن رمزية الوحدة والتلاحم بين أبناء المجتمع، فهو قائد يحظى بحب واحترام الجميع، مما كان له أبلغ التأثير على الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، فلم يأنف التواضع للكبار والعطف على الصغار، والسلام على المواطنين والمقيمين، وكان لتواصله المباشر مع الناس واحتكاكه بهم وحرصه على خدمتهم أثر عظيم.
٭ في الختام: ما يجب علينا كمواطنين في ظل ما ألمّ بأميرنا الشيخ نواف الأحمد من ظروف صحية هو أن نجأر إلى الله بالدعاء وأن نحافظ على وحدتنا وتضامننا ودعمنا لأميرنا وولائنا له كرمز وطني ونموذج حاكم رائع، وأن نتحلى بالوعي ونحذر من الشائعات المغرضة والتكهنات السلبية.
٭ كلمة أخيرة: إن المتأمل في سيرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يجد معينا كبيرا ودروسا عظيمة وحظا وفيا من قدوة تنشدها فيمن أوكل إليه أمر العامة، فلك أن تقلب في مواقفه وكلماته لتجد أن التواضع والبساطة هي المعدن الخالص الذي يأسر قلوب الناس ويجبرها على الحب، وليس الجاه والغطرسة والاستعلاء.
اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أميرنا الشيخ نواف الأحمد شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية.. آمين.


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