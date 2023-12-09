اليوم الوطني لقطر استدامة التطور والنمو

(MENAFN
- Al-Anbaa) لا يمر يوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، كغيره من الأيام على دولة قطر الشقيقة وشعبها الطيب، فهو يوم يتذكر فيه أبناء هذا البلد الكثير من المعاني الوطنية والأفكار العديدة لاستذكار ما بذله الآباء والأجداد لبناء وطنهم وجعله في مصاف الدول الأفضل في العالم من حيث مستوى الدخل والتقدم وغير ذلك من المزايا. لقد حفر هؤلاء في الصخر حتى تصل دولة قطر إلى ما أحرزته من حداثة ونمو وتطور غير مسبوق على صعيد المنطقة والعالم بأكمله.
ويستكمل القطريون اليوم المسيرة تحت راية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، كما يتذكرون أياما كانت لها عبقا خالدا، ففي هذه اليوم 18 من ديسمبر عام 1878 تولى الحكم المغفور له الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس قطر الحديثة، تلك المناسبة التي يجب أن تكون حاضرة في أذهان الشعب القطري الحبيب.. كما يجب أن تكون نبراسا له لاستكمال مسيرة التأسيس والتطور لهذا البلد وشعبه الذي أثبت في أكثر من مناسبة أنه جدير بهذا البلد.. وبالحفاظ على المكتسبات التي تحققت.
فقد تميز عهد الشيخ جاسم، رحمه الله، بالأمن والعدل والرخاء، فشهدت البلاد نهضة شاملة وازدهارا عم جميع الأنشطة الحياتية والاقتصادية في البلاد. وظهر ذلك جليا في أعمال الغوص على اللؤلؤ وتجارته، فأصبحت قطر من أكبر مصدريه والمتعاملين به. وقد توفي الشيخ جاسم، رحمه الله، في 17 يوليو عام 1913م بعد حياة حافلة وذكرى عطرة، ليتوالى بعده الحكام الكرام على حكم الشقيقة قطر، ويمر الزمان يوما بعد يوم، وتتوالى الأجيال جيلا بعد جيل، ليثبت القطريون في كل وقت أنهم على الدرب ماضون، يحفظون عهد الآباء والأجداد، ليكملوا مسيرة البناء والتنمية والازدهار، ويضيفوا أمجادا إلى أمجادهم، ويسطروا صفحة مشرقة في تاريخ الإنسانية بأسرها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
لقد خاضت قطر في تاريخها معركة مفصلية، معركة نهضة في العديد من مناحي الحياة وازدهرت التجارة وتم كذلك بناء المساجد ودور العلم، وحققت الكثير من الإنجازات العظيمة فأبهرت العالم وأصبحت في كثير من المواطن مقصدا ووجهة مهمة على أكثر من صعيد اجتماعي واقتصادي ورياضي والعديد من المجالات الأخرى. وشكلت معنى كبيرا.
وفي ختام مقالنا هذا نقول إن المزج بين ما قام الأجداد في سبيل وصول دولة قطر إلى ما وصلت عليه اليوم يعطي الشعب القطري وكل الشعوب لمحة عن كيفية تحقيق النهضة والحفاظ عليها، وجعل الرغبة في النجاح والإرادة في التقدم نقطة انطلاق واستدامة للوصول إلى كل ما تطمح إليه شعوبنا وشعوب العالم من رخاء وازدهار واستقرار.
حفظ الله الكويت وكل دول الخليج والبلاد العربية والإسلامية، وأدام عزها واستقرارها، والله الموفق.
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