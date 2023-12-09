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اليوم الوطني لقطر استدامة التطور والنمو

12/9/2023 11:32:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا يمر يوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، كغيره من الأيام على دولة قطر الشقيقة وشعبها الطيب، فهو يوم يتذكر فيه أبناء هذا البلد الكثير من المعاني الوطنية والأفكار العديدة لاستذكار ما بذله الآباء والأجداد لبناء وطنهم وجعله في مصاف الدول الأفضل في العالم من حيث مستوى الدخل والتقدم وغير ذلك من المزايا. لقد حفر هؤلاء في الصخر حتى تصل دولة قطر إلى ما أحرزته من حداثة ونمو وتطور غير مسبوق على صعيد المنطقة والعالم بأكمله.
ويستكمل القطريون اليوم المسيرة تحت راية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، كما يتذكرون أياما كانت لها عبقا خالدا، ففي هذه اليوم 18 من ديسمبر عام 1878 تولى الحكم المغفور له الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس قطر الحديثة، تلك المناسبة التي يجب أن تكون حاضرة في أذهان الشعب القطري الحبيب.. كما يجب أن تكون نبراسا له لاستكمال مسيرة التأسيس والتطور لهذا البلد وشعبه الذي أثبت في أكثر من مناسبة أنه جدير بهذا البلد.. وبالحفاظ على المكتسبات التي تحققت.
فقد تميز عهد الشيخ جاسم، رحمه الله، بالأمن والعدل والرخاء، فشهدت البلاد نهضة شاملة وازدهارا عم جميع الأنشطة الحياتية والاقتصادية في البلاد. وظهر ذلك جليا في أعمال الغوص على اللؤلؤ وتجارته، فأصبحت قطر من أكبر مصدريه والمتعاملين به. وقد توفي الشيخ جاسم، رحمه الله، في 17 يوليو عام 1913م بعد حياة حافلة وذكرى عطرة، ليتوالى بعده الحكام الكرام على حكم الشقيقة قطر، ويمر الزمان يوما بعد يوم، وتتوالى الأجيال جيلا بعد جيل، ليثبت القطريون في كل وقت أنهم على الدرب ماضون، يحفظون عهد الآباء والأجداد، ليكملوا مسيرة البناء والتنمية والازدهار، ويضيفوا أمجادا إلى أمجادهم، ويسطروا صفحة مشرقة في تاريخ الإنسانية بأسرها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
لقد خاضت قطر في تاريخها معركة مفصلية، معركة نهضة في العديد من مناحي الحياة وازدهرت التجارة وتم كذلك بناء المساجد ودور العلم، وحققت الكثير من الإنجازات العظيمة فأبهرت العالم وأصبحت في كثير من المواطن مقصدا ووجهة مهمة على أكثر من صعيد اجتماعي واقتصادي ورياضي والعديد من المجالات الأخرى. وشكلت معنى كبيرا.
وفي ختام مقالنا هذا نقول إن المزج بين ما قام الأجداد في سبيل وصول دولة قطر إلى ما وصلت عليه اليوم يعطي الشعب القطري وكل الشعوب لمحة عن كيفية تحقيق النهضة والحفاظ عليها، وجعل الرغبة في النجاح والإرادة في التقدم نقطة انطلاق واستدامة للوصول إلى كل ما تطمح إليه شعوبنا وشعوب العالم من رخاء وازدهار واستقرار.
حفظ الله الكويت وكل دول الخليج والبلاد العربية والإسلامية، وأدام عزها واستقرارها، والله الموفق.


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