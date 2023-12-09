Sunday, 10 December 2023 09:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رحلة إلى أبوظبي

12/9/2023 11:32:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبوظبي عاصمة خليجية عزيزة على الكويت وأهلها يربطنا بها وشائج دم وصلة قربى ومصير مشترك، وفي أوائل ثمانينيات القرن الماضي عرفت الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا من خلال لقاء صحافي تخلله سؤالي له عن سبب خلافه وزميل دربه سعد الفرج فأجاب عن هذا السؤال الشائك، ثم طلب بعد ذلك مني الفنان الكبير سعد الفرج الرد على ما قاله زميله فكان له ما أراد واللقاءان مؤرشفان، فتكونت بيني وبين بوعدنان علاقة من خلال العمل، وهذا استهلال لما أريد أن أقوله لكم.
فبعد النجاح المدوي لمسرحية «باي باي لندن» في الكويت قرر الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا، رحمه الله، عرض المسرحية هناك في أبوظبي، وكان لا بد من تغطية إعلامية لهذا العرض الجماهيري الكبير ولم يكن ثمة انترنت البتة، وفي إحدى زياراتي له في مكتبه القديم بشرق عرض علي تغطية العرض ومرافقة مجموعة «باي باي لندن» في هذه الرحلة فوافقت دون تردد لأن عبدالحسين له قدسية في نفسي وتقدير جم، هذا الفنان الفذ الذي أسعد ملايين البشر، وانطلقت الرحلة صباحا من مطار الكويت إلى مطار أبوظبي وعلى متن الطائرة مجموعة «باي باي لندن» بفنانيها وإدارييها وفنييها، وهذه الرحلة وان مضى عليها ردح من الزمن، إلا أنها مازالت عالقة في وجداني تذكرني بعبدالحسين، خاصة عندما أنظر الى الصور التي التقطتها له ومجموعته هناك، فأتحسر على الفن الكويتي وأهله.
وبما أنك لا تعرف صاحبك إلا في السفر، فقد عرفته عن كثب رغم أن الرحلة لم تستغرق سوى بضعة أيام، كان حريصا اشد الحرص على كل من كان معه صغيرا كان أو كبيرا، يتفقدنا واحدا واحدا ويقوم بواجبنا مع أن العدد كان كبيرا، ومن صور وفائه ومحبته لرفاق دربه وصباه حرصه على تواجد صديق عمره عبدالوهاب سلطان السداني معه وكانا قد درسا معا في المدرسة المباركية، واستمرت هذه العلاقة لم يشبها كدر حتى فرقهما الموت، وقد لاحظت أن شخصية عبدالحسين قائمة بذاتها لا تشبه أحدا ولا يستطيع أحد التشبه بها، شديد الحرص على تمثيل بلاده بأجمل صورة، كان كويتيا خالصا من رأسه حتى أخمس قدميه، وقد أيقنت بما لا يدع مجالا للشك انه فنان سبق من قبله وأتعب من بعده، ترك مدرسة فنية كوميدية بطعم كويتي، فكان علامة فارقة في تاريخ الفن العربي.
وقد كانت رحلة «باي باي لندن» الى أبوظبي موفقة وناجحة بكل المقاييس، والحقيقة أن كل الفنانين النجوم في هذا العمل المسرحي الرائع غادروا الدنيا، رحمهم الله، فيما عدا داود حسين وهيفاء عادل، وربما قال البعض ومحمد جابر، ولكن الحقيقة أنه حل محل علي المفيدي بعد هذه الرحلة، وقد كان العمل بروح الفريق الواحد عنوانا لهذه المسرحية، وقد أدركت بعد اقترابي من عبدالحسين كم كان شخصا رائعا بكل المقاييس، مخلصا لرسالته الفنية، حتى وان تضايق من أمر ما لا تستغرق معه هذه الضيقة سوى بضع دقائق، وسرعان ما ينسى ذلك، كان منهجه الذي سار عليه «الوطن ثم الوطن ثم الوطن» حتى غادر الدنيا مأسوفا عليه فعاش حميدا ومات فقيدا.

MENAFN09122023000130011022ID1107564953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث