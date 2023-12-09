يقول الله تعالى في كتابه العزيز:

(إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا).

فما هي الأمانة التي عرضت على السموات والأرض وجميع المخلوقات وحملها الإنسان فكان ظلوما جهولا؟

الأمانة هي كل ما اؤتمن عليه الإنسان ووكل به وتعهد به وواجبه الدفع والأداء، والتي يجب على المسلم والمؤمن أداءها للخالق والمخلوق، وهذه الأمانة منها المادية كالأشياء الملموسة من مال ومتاع.. ومنها المعنوية المحسوسة، كمثل الحقوق والواجبات، كحق المسلم على أخيه المسلم. فعن السبط الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام لما سئل عن حق المسلم على المسلم وما واجبه تجاهه قال: «هي سبع حقوق واجبات، ما منهن حق إلا وهو عليه واجب، إن ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه من نصيب»، فقال: «أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك».

والحق الثاني: أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره، أي ان تحاول ان ترضيه ولا تكون سببا لحزنه وألمه ومضايقته.

والحق الثالث: أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، أي أن تكون له عونا في السراء والضراء وان تقف بجانبه في وقت حاجته لك وان تكون له عونا في أخذ حقوقه وان تسعى بحاجته، والحق الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآته، أي أن تحفظه في غيبته وفي حضوره، وان تكون كنفسه وأن تحافظ على أسراره التي ائتمنك عليها وممتلكاته وحاجاته.

أما الحق الخامس: فهو ألا تشبع ويجوع ولا تروى ويظمأ ولا تلبس ويعرى، اي ان تشاركه لقمتك وملبسك فلا يهنأ لك لقمة وملبس، وأنت تعلم أن أخاك جائع أو عريان لا يجد ما يلبس.

والحق السادس: أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فيغسل ثيابه ويصنع طعامه ويمهد فراشه.

أما الحق السابع: فهو أن تبر قسمه، وتجيب دعوته، وتعود مريضه، وتشهد جنازته، وإذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائها ولا تلجئه أن يسألك إياها ولكن تبادره مبادرة.

فمن منا قد أدى واجبه؟

ومن منا عمل بما عليه من الحقوق؟

ومن منا قد أدى أمانته؟

دمتم بحفظ الله ورعايته.



