إبداع المهندسين بالعصر الإسلامي (2)

تكلمنا في المقالة السابقة عن إبداعات علماء العرب والمسلمين في علوم الهندسة، وذكرنا نماذج منها أشاد بها المنصفون ممن استفادوا منها من علماء الغرب الذين جاؤوا بعدهم، وانبهروا مما رأوا من نبوغ وإبداع.استكمالا لحديثنا عن الإبداع الهندسي، لابد أن نوثق أعلام المهندسين في العصر الإسلامي الذين لهم دور فعال في التفنن والتطور الهندسي البديع، وإليكم باقة حلوة من هؤلاء المهندسين في عصر الإسلام:1 - يحيى بن منصور الحكيم: هو إنسان ذو عقلية راجحة، وكان مثقفا ومتبحرا في علوم الهندسة، كما كان صاحب الرصد في أيام المأمون.2 - عمر الوادي: من أقدم المهندسين الإسلاميين، وكان مهندسا في أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك.3 - عبدالله بن محرز: كان من مهندسي القرن الثاني. ويذكر أن المنصور العباسي عندما أراد بناء بغداد قسم أرباطها إلى أربعة أرباع، وكلف كل ربع لمهندس مع اثنين من رجاله للإشراف على الأعمال، وقد كلف المهندس عبدالله بن محرز هندسة الربع الذي من باب الكوفة إلى باب الشام وشارع طريق الأنبار، التي حدد ربض حرب بن عبدالله وجعل معه من رجاله سليمان بن مجالد وواضحا مولاه.4 - عمران بن الوضاح: أحد المهندسين الأربعة الذين هندسوا بناء بغداد عندما طلب المنصور بناءها، وقد كلف في العمل بالمربع الذي يبدأ من باب الكوفة الى باب البصرة وباب المحمول والكرخ، وقد ساعده كل من المنصور المسيب بن زهير والربيع مولاه.5 - شهاب بن كثير: أحد المهندسين الأربعة الذين هندسوا بغداد، وقد كلف العمل في الربع الذي بدأ من باب خراسان إلى الجسر الذي على دجلة مرورا بالشارع على دجلة إلى باب (قطر بل)، وكان معه من رجال المنصور كل من: هشام بن عمرو الثعلبي وعمارة بن حمزة، وقد ذكره اليعقوبي في كتاب البلدان مع الثلاثة الذين تقدموه.6 - الحجاج بن يوسف: أحد المهندسين الذين هندسوا بغداد عندما أمر المنصور ببنائها. وقد قام الحجاج بالعمل في الربع الذي يبدأ من باب الشام إلى ربض حرب وما اتصله به إلى الجسر على منتهى دجلة.7 - بنو موسى بن شاكر: وهم ثلاثة اخوة: محمد وأحمد والحسن، وقد علا صيت والدهم في الهندسة إلا أنه تفرغ لعلم النجوم حيث اختص بصحبة المأمون. وقد برع الإخوة الثلاثة في علوم الهندسة والحيل والحركات والموسيقى وعلوم النجوم. ولو تتبعنا هؤلاء الإخوة المبدعين فسنرى محمدا قد برع بالهندسة والفلك، أما أحمد فقد تفرغ لعمل الحيل (الميكانيكا)، أما الحسن الأخ الثالث فقد تولع وبرع بالهندسة.8 - الماهاني: هو أبو عبدالله محمد بن عيسى من علماء الأعداد والمهندسين، وقد ذكره ابن النديم وذكر من تأليفه رسالته في النسبة وكتابا في ستة وعشرين شكلا من المقالة الأولى من أقليدس. وقد قال القفطي إن للماهاني قدرا كبيرا بين العلماء في هذا الشأن.9 - الحراني: هو إبراهيم بن سنان بن ثابت الصابئي الحربي. وكان الحراني ذكيا حكيما، نبغ في الهندسة وله عدة مقالات في الدوائر التماسه وكذلك مقالة أخرى في إحدى وأربعين مسألة هندسية من صعاب المسائل في الدوائر والخطوط والمثلثات... الخ. ألف الحراني مقالة ذكر فيها الوجه باستخراج المسائل الهندسية بالتحليل والتركيب وسائر الأعمال الواقعة في المسائل الهندسية.10 - الجوهري العباسي علي بن سعيد: عمل بالفلك وآلات الرصد. وقد صحب المأمون فندبه إلى مباشرة الرصد. وقد برع الجوهري بالهندسة وله مؤلف هو كتاب تفسير اقليدس، وكذلك كتاب الأشكال التي زادها في المقالة الأولى من اقليدس.11 - يعقوب بن اسحاق الكندري: كان مهندسا وعالما له خبراته وشغفه بالعلوم، وقد ساق المؤرخون تأليفه وأرجعوا شيئا من كلامه على نحو ترجمته في تاريخ الحكماء وتاريخ الأطباء.

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