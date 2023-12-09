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أحلام الأفاعي (1)

12/9/2023 11:32:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحاولون دائماً إضعاف مصر، وضرب مصالحها الحيوية وتقليص مجال نفوذها الاقتصادي والسياسي والعسكري وإشعال الفتن داخلها وفي الحدود من حولها حتى تبقى دائماً مشغولة بنفسها وبمواجهة كل ما يحيكون لها..
تبقى الدولة الصهيونية هي العدو الأول رغم معاهدة السلام، وانظر أينما وليت وجهك كمصري تجد محاولات دؤوبة للتشكيك والإضعاف والتحجيم لمصر المحروسة، لكن هيهات فالله لهم بالمرصاد، وسواعد وعقول ودماء وعرق وتكاتف ووحدة المصريين تقف في وجه أحلامهم لتفشلها واحداً بعد الآخر بإذن الله.
بعد فشل محاولات إشعال الفتن الداخلية بين المسلمين والمسيحيين، وأهلنا في النوبة مع الدولة ومزاعم الاستقلال وخطط التقسيم، والاتفاقيات لحماية سد النهضة، والدفع لعدم استقرار الحدود غرباً وجنوباً ومحاولات تهجير أهلنا من فلسطين إلى سيناء، بعد كل ذلك يعيد الكيان العبري حلم إضعاف الاقتصاد بضرب «قناة السويس» عن طريق إنشاء «قناة بن جوريون»، والاتفاق مع دول أخرى على إنشاء بنية تحتية تساعد على إنجاحها لتمر عبرها التجارة القادمة من شرق آسيا إلى أوروبا والعكس، إضافة إلى خطوط نقل الغاز والنفط.
القناة المزعومة أعلنت الدولة الصهيونية عن البدء في إنشائها قبل عامين، لتكون في مسارين مفتوحين لاتجاهين متعاكسين ذهاباً وعودة في نفس الوقت، وبغض النظر عن التكلفة الباهظة لإنشاء «قناة بن جوريون»، فإنها أيضاً تحتاج إلى أن تكون أراضي «غزة» بالكامل تحت سيطرة «تل أبيب»، وهو ما لن يحدث وبها قرابة 2.5 مليون غزاوي مشكلين أعلى كثافة سكانية في العالم.
لذلك تقوم الدولة الصهيونية بتدمير أكبر مساحة يمكن تدميرها حتى تفتح الطريق أمام مشروع القناة، ولكن الله سيفشل مؤامراتهم ويتبّر ما يبنون تتبيراً بحوله وقوته.
ولكن ما هي تفاصيل الحلم الصهيوني بإنشاء «قناة بن جوريون» وهل هو قابل للتحقيق الآن، وماذا فعلت مصر لمواجهته؟
وغداً للحديث بقية، إن كان في العمر بقية..
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

دعاء لفلسطين

اللهم يا رحمن يا رحيم.. يا حيّ يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إن أهلنا في فلسطين ضاقت بهم السبل وأحاطت بهم المهالك واشتدت عليهم المحن وعصف بهم الجوع والمرض والظلم والقهر وعظم عليهم الأمر وتكالبت عليهم الأمم فاكشف غمتهم وفرج كربهم وأغث لهفتهم وتولّ أمرهم وثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم واحفظهم وانصرهم على أعدائك أعداء الإنسانية.


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