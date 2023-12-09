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مذكرة تفاهم بين الاقتصاد الرقمي والحياة العملية لتنمية المشاريع

12/9/2023 11:32:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة الحياة العملية لتنمية المشاريع مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين في دعم أعمال حاضنة الأعمال التابعة للشركة "ليفـ-إنـك الأردن" والمتخصصة كحاضنة لتمكين الشباب الأردني ورواد الأعمال وتحويل مهاراتهم الإبداعية إلى مشاريع ناشئة في مجال الصناعة الإبداعية.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ومدير عام شركة الحياة العملية شادي الحسن تقديم الدعم اللازم للحاضنة من خلال البرامج والمشاريع التي تقدمها الوزارة وتشبيك حاضنة "ليفـ-إنـك الأردن" مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والجهات المانحة لدعم حاضنة الأعمال، كما تهدف المذكرة إلى التشبيك مع رياديي الأعمال للاستفادة من الخدمات التي تقدمها حاضنة الأعمال.

وتتضمن مذكرة التفاهم تطوير وتقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها "ليفـ-إنـك الأردن" لمجتمع الاقتصاد الإبداعي في المملكة والتركيز على دعم المجتمع المحلي والسعي لفتح أسواق جديدة لمنتفعي الحاضنة داخل المملكة وخارجها بهدف احتضان وتمكين المبدعين والعمل على إنتاج وتصدير العمل الفني والإبداعي للسوق المحلي والعالمي.

من الجدير بالذكر أن حاضنة“ليفـ-إنـك الأردن" تعنى بالعمل على تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع الناشئة واكتساب المهارات غير التقليدية ومواكبة متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وتطوير وإنتاج وتجريب المنتجات والخدمات التي ينتجها رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وصولًا إلى تهيئة الأسواق عبر الاقتصاد الرقمي وحتى نقاط البيع المباشر والمشاركة في المعارض داخل المملكة وخارجها.

MENAFN09122023000072011014ID1107564949

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