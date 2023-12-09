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كوب 28.. مفاوضات ماراثونية بشأن مسودة الجرد العالمي

12/9/2023 11:32:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح العطيات






دخلت قمة المناخ "كوب 28" في مفاوضات ماراثونية يسعى من خلالها ممثلي الوفود الرسمية للدول المشاركة فيها لوضع مسودات نهائية بشأن محاور كانت عالقة منذ القمة الماضية.
فمنذ بدء الأسبوع الثاني للقمة، اتفقت دول على مسودات عدة تتعلق بالجرد العالمي، والخسائر والأضرار، ومسارات الانتقال العادل، والهدف الجماعي حول التمويل المُناخي.
لكن هذه المسودات شهدت إعادة صياغة لعدة مرات من قبل المفاوضين الرسميين في القمة ما ساهم في إرجاء بعض البنود محط الخلاف الى الاجتماعات التمهيدية التي تعقد في مدينة بون الألمانية كل عام وقبيل الموعد الرسمي لقمم المناخ من بينها تلك المتعلقة بالمادة السادسة من اتفاق باريس.
وفي الوقت الذي وضعت فيه مسودة الجرد العالمي خمس خيارات لمستقبل الوقود الأحفوري، أعادة المجموعة العربية تأكيدها على أن "اتفاق باريس يعد الركيزة الأساسية في عملية المفاوضات، والذي يؤكد على مسألة التعامل مع انبعاثات غازات الدفيئة، وليس مصادرها".
واعتبرت المجموعة العربية أن "هنالك خطوطاً حمراء يرفض تجاوزها خلال عملية النقاشات التفاوضية، لكونها لا تصب ضمن مصلحة الدول العربية".
وتوافق المفاوضون العرب، في جلستهم النقاشية اليوم على أن "المسؤوليات المتفق عليها في بنود اتفاقية باريس لا بد أن تعود اليها كافة الدول في نقاشتها الدائرة بالقمة حالياً".
ووصلت المفاوضات الى "إعداد مسودة ثالثة حول قضيتي التخفيف والتكيف" بهدف التواصل الى اتفاق نهائي بشأنها، وفق اما أكدته المجموعة العربية.
وبشأن صندوق الخسائر والأضرار، الذي جرى التوافق على تفعيله منذ اليوم الأول من أعمال القمة، فإن المجموعة العربية تنتظر توقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة الخاصة الجهة المستضيفة لشبكة سنتياغو وأمانة الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة للمُناخ، لمتابعتها فيما بعد.
وفي الوقت نفسه ربط مدير الشعبة الفرعية للتمويل المُناخي في أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ يولاندو فيلاسكو "نجاح الدول العربية في الحصول على تمويلات مُناخية بصورة أكبر عبر تقديم مشاريع إقليمية مشتركة فيما بينها، ودون الاعتماد على المشاريع الفردية لكل دولة على حدا فقط".
وأكد على أن "العمل المُناخي الإقليمي العربي المشترك يمنح الدول العربية قوة تؤهلها في الحصول على تمويلات مُناخية، تُساعدها في التكيف والتخفيف من تأثيرات أزمة المُناخ التي باتت تعاني منها وبشدة في الآونة الأخيرة".
وأشار، خلال جلسة المجموعة العربية النقاشية، على أن "العمل يجري الآن على تنفيذ ثلاثة مشاريع على مستوى الإقليم أحدهما يتعلق بالمبادرة العربية للإدارة المستدامة لمياه الصرف الصحي التي تعالج انعدام الأمن المائي، وتعزز إمكانية الوصول إلى المياه".
ويختص المشروع الثاني بمترابط بين المياه والغذاء والطاقة، وأما الثالث ينصب حول بناء القدرة على الصمود في المناطق الساحلية الضعيفة في المنطقة العربية، في وقت أبدت فيه 19 مؤسسة مالية عن اهتمامها القوي بدعم المنطقة، وفق فيلاسكو.
ودعا الدول العربية "الراغبة في الانخراط بالمشاريع تقديم معلومات حول احتياجاتها وتوقعاتها من هذه المشاريع الثلاث التي من المتوقع أن يبدأ تنفيذها على أرض الواقع عام 2024".
لكن الدول العربية، ووفق ما جاء على لسان مفاوضين عرب فإنها "تفتقر الى القدرة الفنية والتقنية، والتي تؤهلها على إعداد أوراق مفاهيمية حول مشاريع مُناخية مختلفة، ليضعف من قدرتها على الحصول على التمويلات من صناديق المُناخ العالمية".
وكانت الدول العربية، من بينها الأردن وضعت تقييماً بشأن حول احتياجات المنطقة بالتمويل إن كانت على شكل قروض، أو منح أو غيرها، فيما قدمت في وقت سابق طلباً الى أمانة اتفاقية أمم المُناخ بالحصول على تدريبات لبناء قدراتها بشأن إعداد مقترحات مشاريع يمكن من خلالها ضمان الحصول على تمويلات مُناخية.


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