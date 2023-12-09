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موديز: 175 مليار دولار حجم إصدار الصكوك في 2023

12/9/2023 11:32:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يشهد عالم المال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طلبا متزايدا على المنتجات الإسلامية، وتحديـدا في قطاعـــات الـ((بلوكتشين)) والعملات المشفرة و((الويب 3)).
ومن المتوقع، أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي بنح
و10 % في الفترة ما بين العامين 2023 و2024 على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي المرتقب، وذلك بعد أن سجلت نموا مماثلا في العام 2022، بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي، وفقا لشركة التصنيف ((ستاندرد آند بورز)) العالمية.
وقالت S&P، في تقرير سابق: "إن القطاع واصل توسعه في العام 2022، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 9.4 % مقارنة مع 12.2 % في العام 2021، مدعومة بنمو الأصول المصرفية وقطاع الصكوك".
وفي حين أنه من المتوقع أن تنخفض أحجام الصكوك مرة أخرى في العام 2023، إلا أنها ستكون بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العام 2022، مع توقعات أن تتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحقة.
وقالت وكالة ((موديز)) لخدمات المستثمرين، في تقرير بحثي مؤخرا: "إنه من المتوقع أن ((يستقر)) إصدار الصكوك العالمية في نطاق 170 مليار دولار إلى 175 مليارا في العام 2023، بعد انخفاض بنسبة 10 % في العام 2022 إلى 178 مليار دولار".
وارتفع إجمالي حجم الصكوك والسندات في السعودية بنسبة
5.73 % بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى نحو 752.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 711.94 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام 2022، وتستحوذ الصكوك والسندات المدرجة على النصيب الأكبر من الإجمالي بنحو 71.03 %، وفقا لحسابات ((العربية.نت)) على بيانات تقرير سوق الدين الربعي.
وشهد القطاع في المنطقة، العديد من الإعلانات والصفقات في الفترة الأخيرة، حيث قام مكتب المراجعة الشرعية في البحرين مؤخرا باعتماد ((EmplifAI))، أداة الثروة الإسلامية اللامركزية الإسلامية للنظام البيئي والتابعة لمحفظة الأصول الرقمية MRHB، من خلال اعتبارها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفي أيلول (سبتمبر) من العام 2023، تم إطلاق عملة رقمية إسلامية رسمية Islamic Coin في كل من البورصات المركزية واللامركزية، مما يمثل علامة بارزة في التمويل الرقمي الإسلامي.
يقول رئيس مجلس إدارة شركة ((مرحبا)) خالد هولدار: "إن تقنيتي ((الويب 3)) و((بلوكتشين)) هما بمنزلة تحول للاقتصاد العالمي وقطاع التمويل، كما كان الإنترنت قبل عقدين من الزمن. وبالتالي، من المهم الاستحواذ على حصة ((استباقية)) في هذه السوق المستقبلية كمبتكرين ومبدعين، ويجب أن تنشأ أنظمة بيئية تدعم المبادئ الأخلاقية والروحية من المجتمع".
وأوضح، أن مصطلح ((الكريبتو الحلال)) هو مجرد تقنية مثل ((بلوكتشين)) وهي عادة تعتبر ((محايدة))، بينما الأصول أو الرموز هي التي تصنف إما بأنها حلال (مباح) أو حرام (محظور).
ويشير ((الكريبتو الحلال)) إلى الأصول أو المنتجات الرقمية التي تتوافق مع المبادئ الإسلامية، ((على سبيل المثال، لن تكون الرموز المميزة المرتبطة بالمقامرة أو المنتجات التي تدر أرباحا من الفائدة (الربا) متوافقة مع الشريعة الإسلامية)).
وتبلغ القيمة السوقية لقطاع التمويل الإسلامي حوالي 3 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.69 تريليون دولار بحلول نهاية العام 2024، بحسب تصريحات تلفزيونية من قبل المؤسس المشارك لـ Islamic Coin محمد الكاف الهاشمي، استنادا إلى تقرير لـ ((البنك الإسلامي للتنمية)).
وتعتبر ((إسلاميك كوين)) أول عملة رقمية إسلامية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في سوق العملات المشفرة.
وأضاف، ((هذه التوقعات واعدة جدا. المسلمون دقيقون للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال. أعلم أنه عندما يتعلق الأمر بالأمور المالية، فإنهم حذرون. بحال اعتمد 3 إلى 4 % فقط من المجتمع الإسلامي العملة الرقمية المتوافقة مع الشريعة، فهذا سيجعلنا المشروع "رقم واحد" والعملة "رقم واحد" في السوق)). -(وكالات)

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