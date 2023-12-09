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40.6 دينار سعر الذهب عيار 21

12/9/2023 11:32:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، أمس، عند 40.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.90 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 47.80 و 36.10 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 287 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 228 دينارا.
وبين في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن العرض بالسوق المحلية "متوسط" فيما الطلب "خفيف"، متوقعا أن يكون الطلب أكثر من العرض خلال الاسبوع الحالي مع انخفاض الاسعار.
وأشار علان إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية، أمس الجمعة على انخفاض، مسجلا 2003 دولارات للأونصة الواحدة، عازيا ذلك لظهور بيانات اقتصادية أميركية جيدة تتعلق بالدولار، إضافة لعمليات جني أرباح من المستثمرين.-(بترا)

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