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بعد توقفه لأسابيع.. استئناف نقل النفط العراقي للمملكة

12/9/2023 11:32:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






بلغت قيمة واردات النفط العراقي الشهر الماضي 12 مليون دولار مقابل 172.38 ألف برميل وفقا لبيانات شركة سومو العراقية النفطية.
وبحسب هذه البيانات فإن معدل التصدير اليومي كان 6 آلاف برميل، فيما كان المعدل الأولي لسعر البيع 67.18 دولار بحسب نفس البينات.
وبحسب بيانات لوزارة النفط العراقية، فإن قيمة الصادرات من النفط إلى المملكة خلال نفس الشهر من العام الماضي كانت نحو 22.72 مليون دولار مقابل نحو 300.3 ألف برميل.
وقال مدير عام الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى المملكة نائل ذيابات فإن عمليات نقل النفط استؤنفت اعتبارا من 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد معيقات حالت دون ايصاله من مراكز التجميل داخل العراق إلى المملكة منذ بداية ذلك الشهر نتيجة احتجاجات لبعض الفصائل داخل الحدود العراقية على خلفية الحرب على غزة.
وأكد ذيابات أن عملية التحميل عادت إلى طبيعتها وأن الكميات ومعدل التحميل أيضا عاد إلى معدله الطبيعي قبل فترة هذه الاحتجاجات على الحدود إذ عاد التحميل إلى معدل 15 ألف برميل يوميا.
وشهدت بعض أيام شهر تشرين الأول وتشرين الثاني عودة عدد من الصهاريج المحملة بالنفط العراقي الى منطقة الرمادي في العراق نتيجة للمظاهرات بالقرب من معبر طريبيل الحدودي .
وزارة الطاقة قالت في ذلك الوقت إن عودة الصهاريج تأتي لأسباب تتعلق بسلامة السائقين والصهاريج وأن الجانب العراقي ملتزم بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين .
وأعلن الأردن والعراق في تموز (يوليو) الماضي عن اتفاق على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للمملكة، إذ وافق الجانب العراقي على زيادة الكميات من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل يومياً وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهم تجهيـز النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ الرابع من أيار (مايو) من نفس العام.
وتشكل الكميات المستوردة من العراق 7 % إلى 10 % فقط من احتياجات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية، فيما يلتزم الأردن بتعاقدات أخرى مثل تعاقدات رئيسة لمصفاة البترول الأردنية مع شركة أرامكو السعودية والتي يتم من خلالها استيراد معظم احتياجات المملكة من النفط الخام وان هذه التعاقدات تسمح بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر.

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