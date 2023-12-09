167 % زيادة مخصصات المركز الوطني للأمن والأمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
ارتفعت مخصصات نظام المركز الوطني للأمن والأمان النووي والاشعاعي في مشروع موازنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام المقبل بنسبة 167 % مقارنة بالمعاد تقديره عن العام الحالي.
وبحسب مشروع القانون فإن هذه المخصصات للعام المقبل تقدر بنحو 80 ألف دينار مرتفعة من 30 ألف دينار معاد تقديرها عن العام المقبل.
يأتي ذلك من ضمن مجموع نفقات جارية ورأسمالية للهيئة العام المقبل مقدرة بنحو 6.66 مليون دينار من نحو 5.97 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي بزيادة مقدارها نحو 691 ألف دينار اي ما نسبته نحو 12 %.
هذه النفقات تتضمن نفقات رأسمالية بقيمة مقدرة بنحو 820 ألف دينار مقارنة مع 780 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وبزيادة نسبتها نحو 5.1 % تتضمن إلى جانب مركز الأمن والأمان النووي، مخصصات لنظام المعلومات الوطني للقطاع بقيمة مقدرة العام المقبل بنحو 120 ألف دينار من نحو 100 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
كما تضمنت هذه النفقات مخصصات لجذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها بقيمة 50 ألف دينار من 70 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، وكذلك ادامة وتشغيل خدمات الهيئة بمبلغ 570 ألف دينار من 580 ألف دينار العام الحالي.
النفقات الجارية المقدرة العام المقبل قيمتها نحو 5.8 مليون دينار من معاد تقديره عن العام الحالي بقيمة بلغت نحو 5.1 مليون دينار اقتصرت على الخدمات الإدارية والمساندة، فيما لم يظهر في مشروع الموازنة للعام المقبل والحالي قيمة مخصصة للرقابة على الأنشطة الجارية الأخرى مثل الرقابة على قطاعات الكهرباء والرقابة الاشعاعية والنووية للمراكز الحدودية والمقالع والمناجم.
وقال مشروع الموازنة ان ارتفاع النفقات الجارية يعود إلى ارتفاع مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بقيمة 513 ألف دينار وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة الشواغر المتبقية، والاحداثات الجديدة التي سيتم التعيين عليها في عام 2024.
كما زادت مجموعة النفقات التشغيلية بقيمة 83 ألف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بند أجور شحن وتخليص وبند نفقات لأتعاب مهنية، وزيادة النفقات الأخرى بقيمة 55 ألف دينار وتركزت هذه الزيادة في بند المكافآت لغير الموظفين وبند نفقات بدل خدمات عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات النفطية.
وتعمل الهيئة على تحقيق أهداف منها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناءء نظام مالي كفء وقليل المخاطر.
بالمقابل، تواجه الهيئة تحديات عدم الاستقرار في الإقليم من حروب وكوارث طبيعية، إضافة إلى زيادة كلفة فاتورة الطاقة، والاستجرار والاعتداء على الشبكة الكهربائية.
كما تواجة تحدي النمو السكاني وزيادة الضغط على مصادر الطاقة، وقلة الوعي فيما يخص الوقاية الإشعاعية في القطاع الصناعي والقطاع الطبي، نقص الكوادر الفنية المتخصصة.
وتأسست هيئة الطاقة والمعادن في العام 2014، فيما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام 2017.
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