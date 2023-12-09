Sunday, 10 December 2023 09:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


167 % زيادة مخصصات المركز الوطني للأمن والأمان

12/9/2023 11:32:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






ارتفعت مخصصات نظام المركز الوطني للأمن والأمان النووي والاشعاعي في مشروع موازنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام المقبل بنسبة 167 % مقارنة بالمعاد تقديره عن العام الحالي.
وبحسب مشروع القانون فإن هذه المخصصات للعام المقبل تقدر بنحو 80 ألف دينار مرتفعة من 30 ألف دينار معاد تقديرها عن العام المقبل.
يأتي ذلك من ضمن مجموع نفقات جارية ورأسمالية للهيئة العام المقبل مقدرة بنحو 6.66 مليون دينار من نحو 5.97 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي بزيادة مقدارها نحو 691 ألف دينار اي ما نسبته نحو 12 %.
هذه النفقات تتضمن نفقات رأسمالية بقيمة مقدرة بنحو 820 ألف دينار مقارنة مع 780 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وبزيادة نسبتها نحو 5.1 % تتضمن إلى جانب مركز الأمن والأمان النووي، مخصصات لنظام المعلومات الوطني للقطاع بقيمة مقدرة العام المقبل بنحو 120 ألف دينار من نحو 100 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
كما تضمنت هذه النفقات مخصصات لجذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها بقيمة 50 ألف دينار من 70 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، وكذلك ادامة وتشغيل خدمات الهيئة بمبلغ 570 ألف دينار من 580 ألف دينار العام الحالي.
النفقات الجارية المقدرة العام المقبل قيمتها نحو 5.8 مليون دينار من معاد تقديره عن العام الحالي بقيمة بلغت نحو 5.1 مليون دينار اقتصرت على الخدمات الإدارية والمساندة، فيما لم يظهر في مشروع الموازنة للعام المقبل والحالي قيمة مخصصة للرقابة على الأنشطة الجارية الأخرى مثل الرقابة على قطاعات الكهرباء والرقابة الاشعاعية والنووية للمراكز الحدودية والمقالع والمناجم.
وقال مشروع الموازنة ان ارتفاع النفقات الجارية يعود إلى ارتفاع مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بقيمة 513 ألف دينار وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة الشواغر المتبقية، والاحداثات الجديدة التي سيتم التعيين عليها في عام 2024.
كما زادت مجموعة النفقات التشغيلية بقيمة 83 ألف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بند أجور شحن وتخليص وبند نفقات لأتعاب مهنية، وزيادة النفقات الأخرى بقيمة 55 ألف دينار وتركزت هذه الزيادة في بند المكافآت لغير الموظفين وبند نفقات بدل خدمات عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات النفطية.
وتعمل الهيئة على تحقيق أهداف منها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناءء نظام مالي كفء وقليل المخاطر.
بالمقابل، تواجه الهيئة تحديات عدم الاستقرار في الإقليم من حروب وكوارث طبيعية، إضافة إلى زيادة كلفة فاتورة الطاقة، والاستجرار والاعتداء على الشبكة الكهربائية.
كما تواجة تحدي النمو السكاني وزيادة الضغط على مصادر الطاقة، وقلة الوعي فيما يخص الوقاية الإشعاعية في القطاع الصناعي والقطاع الطبي، نقص الكوادر الفنية المتخصصة.
وتأسست هيئة الطاقة والمعادن في العام 2014، فيما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام 2017.

MENAFN09122023000072011014ID1107564941

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث