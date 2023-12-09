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الطاقة.. متى تنعكس الاتفاقيات على أرض الواقع؟

12/9/2023 11:32:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






اتفاقيات.. مذكرات تفاهم.. اجتماعات.. لقاءات.. لطالما أعلنت الحكومة أنها مشغولة بأداء هذه المهام عبر السنوات الماضية لخدمة قطاع الطاقة في المملكة والارتقاء بأدائه، لكن واقع الحال يشي بأن كل تلك الإجراءات بقيت "حبرا على ورق" ولم يكن لها صلة في الواقع في كثير من الأحيان، كما يرى خبراء.
وبينما كان من المفترض أن تنجز وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحديث استراتيجيتها نهاية العام الماضي إلا أنه تم تأجيل إعلان إنجازها إلى نهاية العام المقبل، بحسب ما قالت الوزارة إن ثمة مستجدات طرأت مايتطلب إجراء عدد من الدراسات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة.
المختصص في الاقتصاد السياسي زوان زوانة يقول "دون تسريع التنفيذ الفعلي ، سنبقى نراوح مكاننا ونعمل ضمن الحدود الدنيا لاستثمار مواردنا المحليه وثرواتنا".
واضاف زوانة "الحكومة تحتاج لرفع قدرتها على تحقيق أهدافها في قطاع الطاقه، وأهمها تحقيق " أمن الطاقه"، خاصة بعد حرب الكيان المحتل على غزة".
وأشار إلى أن ذلك يتطلب إجراءات منها تعديل اتفاقياتها مع الشركات التي تستنزف الخزينة والمواطن وتسريع رفع مصدر الطاقة المحلي من مجمل خليط الطاقة إضافة إلى معالجة العقبات الفنية والتركيز على تكنولوجيا الطاقة الحديثة كتخزين الطاقة المتجددة ونظام الطاقة الشمسية المركزة، مؤكدا أيضا أن توسعة المصفاة ركن أساسي في أمن الطاقة الأردني.
وتركز الوزارة في تحديث الإستراتيجية التي ما تزال تعمل على تحديثها لقطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.
وستركز الإستراتيجية المحدثة على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات وتكاملية القطاع مع غيره من القطاعات ذات الأهمية مثل النقل والمياه والبيئة.
وقال المدير العام الاسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات إنه "طالما بقيت الاجراءات والاستراتيجيات "حبرا على ورق" ولم يطبق منها سابقا إلا الجزء اليسير وإن العديد من الخطط الكبيرة لم ينفذ حتى الآن".
واشار إلى الأثر السلبي لتغير الحكومات والوزراء في القطاع ما يؤدي إلى تغير وتبدل السياسات بشكل مستمر ويجعلها تعمتد على الاشخاص أكثر منه على استراتيجيات مستمرة ومستدامة، لافتا إلى أن الظروف الاقليمية المحيطة التي تضع الأردن في منطقة ملتهبة تؤثر على جرأة المستثمرين لإقامة مشاريع لهم فيها.
من جهتها، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رد على سؤال لـ"الغد" إن "الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدخل فيها الوزارة تهدف لتهيئة البنية التحتية والتنظيمية والمناخ الاستثماري اللازم لتطوير الصناعات الجديدة في هذه الاتفاقيات".
وبينت أنه في مجال الهيدروجين على سبيل المثال وهو صناعة جديدة على الساحة العالمية وقعت فيها الوزارة عددا من مذكرات التفاهم، مبينة أن هذه المذكرات مدتها 12 شهرا، وبعد الانتهاء منها وتقديم دراسات الجدوى الاولية من قبل المستثمرين في حال كانت ايجابية فتحول هذه المذكرات إلى اتفاقية اطارية بناء عليها يتم اعطاء وتخصيص ارض للمستثمر لعمل دراسات تفصيلية ودراسات جدوى بنكية تطور لاحقا إلى اتفاقيات استثمارية.
وعن انتاج هذه المشاريع قالت الوزارة إن "باكورتها وفقا للدراسات ستكون خلال الفترة 2028-2023" مؤكدة الوزارة أن طول الاجراءات يعود إلى الحاجة إلى بناء هذه التكنولوجيا وليس بسبب التفاوض او تعقيدات في الاجراءات إذ يحتاج بناء هذه التكنولوجيا من 3 - 4 سنوات.
وأكدت الوزراة ايضا ان دورها هو تهيئة وتسهيل العملية الاستثمارية وأن هذه المشاريع سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص دون أي كلف تتحملها الحكومة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي د. قاسم الحموري إن "واقع حال القطاع خصوصا متطلبات ضمان أمن التزويد تتطلب جرأة في القرارات لتنفيذ النظريات على أرض الواقع، مع إرادة حقيقية بالتغيير".
وبين أن الأمر يتطلب العمل للخروج من مراحل التوقيع على الاتفاقيات والمذكرات واللقاءات وغيره إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بما يراه ويلمسه المواطن فعلا وينعكس عليه بانخفاض الكلف وأيضا على المستثمرين بما يحفزهم على إقامة واستمرار مشاريعهم في المملكة.
رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة تضمنت وضع خريطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، ووضع أو سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.
وحددت الرؤية الإمكانات الإستراتيجية وأولويات القطاع بضرورة السعي للوصول إلى قطاع طاقة موثوق ومستدام ومستمر لقطاع الكهرباء، وتشديد الترابط لتمكين التنمية من خلال التنوع، والتوطين، والابتكار، والتطوير السريع.

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