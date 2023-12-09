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الموازنة.. 4 مشاريع للأمن السيبراني في 2024

12/9/2023 11:32:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






أدرجت الحكومة ضمن خطتها في مشروع الموازنة للعام المقبل أربعة مشاريع معنية بالأمن السيبراني سيقوم المركز الوطني للأمن السيبراني على تنفيذها.
جاء ذلك ضمن مشروع قانون موازنة الحكومة للسنة المالية 2024، إذ جرى رصد قرابة 16.44 مليون دينار لتنفيذ هذه المشاريع الأربعة كنفقات رأسمالية ضمن موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني التي ارتفعت في مجملها لتبلغ مستوى 31.3 مليون.
وذكر مشروع قانون الموازنة أن السعي لتنفيذ هذه المشاريع الاربعة الرئيسية يأتي لدعم وتطوير عمليات المركز التي تهدف بالعموميات لتطوير بيئة الأمن السيبراني وتوفير الحماية المطلوبة للأمن السيبراني والتوعية بها بين الأفراد والمؤسسات ورفع القدرات.
وفي التفاصيل بينت الموازنة أن أبرز المشاريع التي تم الالتزام بها للعام المقبل مشروع التوسع في تقديم الخدمات السيبرانية للقطاعات الوطنية وذلك بمبلغ يصل الى 4.21 مليون دينار.
وذكرت الموازنة أن ثاني المشاريع يتمثل بمشروع الاستجابة والتعامل لحوادث الأمن السيبراني وذلك بمبلغ يصل إلى حوالي 4.1 مليون دينار في وقت تتزايد فيه الهجمات السيبرانية على مختلف القطاعات ومنها القطاعات الحكومية.
وأكدت الموازنة أن المركز الوطني للأمن السيبراني سيعمل على تنفيذ مشروع ثالث يتمثل بمشروع بناء وتطوير المنظومة العملياتية السيبرانية للمركز بمبلغ يصل الى 3.93 مليون دينار.
وأشارت إلى أن المركز سيعمل على مشروع رابع وهو مشروع إدارة منظومة فعالة للاستخبارات السيبرانية بحوالي 3.5 مليون دينار.
وتأتي زيادة موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني للعام المقبل مع تزايد حجم الهجمات السيبرانية في العالم والأردن مع الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت والتحول الرقمي الذي يحصل في مختلف القطاعات؛ حيث بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني للربع الثاني من العام الحالي، 524 حادثة، استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة لعدد من المؤسسات الحيوية.
وأنشأ المركز الوطني للأمن السيبراني، بموجب قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019، كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري معني ببناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية الفضاء السيبراني للأردن من تهديديات الفضاء السيبراني، ولبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وخصوصا مع الأهمية الكبيرة لحماية الأمن السيبراني في عالم رقمي يشهد هجمة سيبرانية كل 11 ثانية، وفقا لأرقام عالمية محايدة.

MENAFN09122023000072011014ID1107564939

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