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بعد شهرين من العدوان.. 45 % معدل عمل الاتصالات بغزة والشمال معزول تماما

12/9/2023 11:32:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






بعد أكثر من شهرين على العدوان الهمجي على قطاع غزة، الذي راح ضحيته أكثر من 17 ألف شهيد أكثرهم من الأطفال والنساء، ودمار شامل طال البنى التحتية المختلفة مع انقطاع للكهرباء والماء والوقود، باتت شبكات الاتصالات والإنترنت العاملة في القطاع تعمل بطاقة تصل إلى 45 % فقط من طاقتها الأصلية التي كانت تقدم من خلالها خدماتها ما قبل العدوان.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية أن خدمات الاتصالات والإنترنت تعمل حاليا في إقليم الوسط والجنوب من قطاع غزة وبطاقة تصل إلى 45 % من الطاقة الأصلية التي كانت تعمل بها شبكات الاتصالات قبل السابع من شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.
وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي عبر شبكة الفيسبوك أن "إقليم الشمال أصبح معزولا بالكامل عن باقي أجزاء القطاع وعن العالم لتعطل كل خدمات الاتصالات والإنترنت فيه، في وقت تحاول طواقم شركات الاتصالات اصلاحها كلما سنحت الفرصة لهم فاشتداد واستمرار القصف الجوي يعطل من تحركاتهم وعملهم".
وبينت أن تعطل كامل خدمات الاتصالات والإنترنت في شمال قطاع غزة يأتي لتعطل مسارات رئيسية تربط الشمال بباقي أجزاء القطاع وشبكة الانترنت العالمية، حيث تحاول طواقم شركات الاتصالات العاملة في القطاع اصلاحها.
واشارت الوزارة إلى أن الاحتلال تعمد قطع خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة اربع مرات خلال فترة شهرين منذ بداية العدوان الهمجي على قطاع غزة، كان آخرها الأسبوع الماضي قبل ان تعود الخدمة، ولكنها عادت في اقليم الوسط والجنوب فقط وبطاقة لا تتجاوز الـ45 % من الطاقة الاصلية.
وارجعت ذلك الى ما طال شبكات الاتصالات من دمار كبير في المقاسم الرئيسية والفرعية والأبراج والهوائيات بسبب القصف المستمر على غزة، مؤكدة بان تعمد قطع الاتصالات والإنترنت هو جريمة تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال الذي يهدف إلى عزل غزة بالكامل عن العالم ولاخفاء جرائمه على الأرض، وزيادة صعوبة الحياة على الغزيين في وقت أصبحت فيه الاتصالات والإنترنت واحدة من أسياسيات الحياة اليومية للناس وحق من حقوق الإنسان وفقا للمعاهدات الدولية.
وأكدت أهمية الاتصالات في تنسيق جهود الإغاثة والإسعاف والنجدة خصوصا مع استمرار القصف الجوي على قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة وتهجير للمدنيين وتدمير لكل مناحي الحياة في القطاع.
وأشارت إلى ضرورة استمرار تزويد القطاع بالوقود الذي يعد محركا أساسيا لعمليات شبكات الاتصالات حيث ما يزال الاحتلال يتحكم في ادخال الكميات المطلوبة منه لعمل شركات الاتصالات وتشغيل خدماتها.
وتعمل في قطاع غزة شركتا اتصالات خلوية هما "جوال" و"اوريدو"، وشركة اتصالات أرضية هي شركة الاتصالات الفلسطينية " بالتل"، و4 شركات مزودة للإنترنت السلكي تعتمد في تزويدها على الإنترنت من شركة إسرائيلية.
ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في فلسطين 3.96 مليون مستخدم، بنسبة انتشار تقدر بـ 74.6 %.
وتظهر الأرقام الرسمية أن نسبة 92 % من الأسر في فلسطين لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت، بواقع 93 % في الضفة الغربية، و92 % في قطاع غزة.
وبحسب أرقام أخرى يقدر عدد اشتراكات خدمات الموبايل في فلسطين قرابة 4.38 مليون اشتراك.

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