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ذهبيتان وفضية وبرونزية للمصارعة الحرة في البطولة العربية

12/9/2023 11:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خالد تيسير العميري
عمان - أحرز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، أربع ميداليات ملونة (ذهبيتان وفضية وبرونزية)، ليحرز المركز الثالث في المجموع العام خلف منتخبي العراق وسورية، ضمن منافسات البطولة العربية التي تقام فعالياتها في قاعة نادي الجيش بالعاصمة العراقية بغداد، وتختتم غدا.
وتقلد اللاعب ارزو شاميل ذهبية وزن (79 كغم)، يليه العراقي قتيبة مصطفى ثانيا بالميدالية الفضية، فيما جاء السوري أنس الخالدي ثالثا بالميدالية البرونزية.
كما أحرز اللاعب زيد الشيشاني ذهبية وزن (97 كغم)، فيما تقلد العراقي عبدالله اركان الميدالية الفضية، وجاء السوري أنور شرفاوي ثالثا بالميدالية البرونزية.
وحل لاعب المنتخب الوطني عبدالكريم أبو دعيج بالمركز الثاني لوزن (92 كغم) متقلدا الميدالية الفضية خلف العراقي عيسى عبد السلام، الذي أحرز الميدالية الذهبية، فيما كان التونسي صبري مناصرية يحرز الميدالية البرونزية.
وظفر اللاعب زيد اسحاق بالميدالية البرونزية لوزن (65 كغم)، خلف العراقي كريم جواد صاحب الميدالية الذهبية، فيما أحرز السوري مجد عيشا الميدالية الفضية بحلوله ثانيا.
وضمن وزن (57 كغم)، أحرز العراقي عمر شوكت الميدالية الذهبية، وتقلد التونسي خليل البركوتي الميدالية الفضية، فيما ظفر اليمني عيسى محمد يحي بالميدالية البرونزية، كما واصلت العراق سيطرتها على المراكز الأولى بعدما تقلد عبدالله اركان الميدالية الذهبية لوزن (61 كغم)، يليه الجزائري عبدالغني بن عطالله والسوري إبراهيم التابع.
وهيمن العراقي علي العبيدي على ذهبية وزن (70 كغم)، يليه الجزائري سعد بوقرة والسوري أحمد النكدلي، فيما كان التونسي خير الدين بن تليلي يمنح تونس الميدالية الذهبية بوزن (74 كغم)، يليه الجزائري عبدالقادر ايكال والسوري يوسف سلمان بالمركزين الثاني والثالث تواليا.
واحكم العراقي مصطفى عبدالباسط قبضته على ذهبية وزن (86 كغم)، يليه الجزائري فاتح بن فرج الله والسوري محمد الأوساط في المركزين الثاني والثالث تواليا، فيما منح عمر صارم سورية ميداليتها الذهبية الوحيدة في المصارعة الحرة لوزن (125 كغم)، تاركا التونسي حمزة الرحماني والعراقي علي شلوب بالمركزين الثاني والثالث تواليا.
واخفق لاعبو المنتخب الوطني، صهيب المرافي وعبدالله مكون وأورتس شاميل، في الصعود إلى منصة التتويج عن منافسات المصارعة الحرة، التي يقودها المدربان الوطنيان رمزي وهاني المرافي.
ويخوض لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، مصطفى القاضي وأحمد دهشان وعمرو عبدالفتاح وسلطان ضامن وأحمد خالد وعمر ضراغمة ويحيى حسين أبو طبيخ وصهيب الحسنات، الأدوار التمهيدية بفئات أوزانهم، اليوم، للمنافسة على الميداليات الملونة في النهائيات، بقيادة المدربين الوطنيين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر.
ويضم الوفد الأردني كلا من رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة رئيسا للوفد، وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات إداريا، وعضو اتحاد المصارعة ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح الزريقات، إلى جانب الحكام الدوليين رشدان ندى ونايف علوش وسميح عبيد من أجل الكنترول، والحكمان زين كريشان وتسنيم داوود من أجل الترقية.


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