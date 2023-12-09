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نجاة لاعب منتخب بلجيكا من عملية اغتيال

12/9/2023 11:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نجا إيلومبي مبويو، اللاعب الدولي البلجيكي السابق، من عملية اغتيال، يوم الأربعاء، بعدما فتح قاتلا محترفا النار عليه وعلى أصدقائه الذين كان برفقتهم، في عملية وصفتها وسائل الإعلام بأنها تسوية بين عصابات المخدرات المتنافسة.

وقالت "ماركا" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: اقترب القاتل المحترف من مجموعة من الأصدقاء، كان من ضمنهم مبويو، وأطلق عدة طلقات نارية عليهم، وأصيب اللاعب البلجيكي في ذراعه.

وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإن القضية تتعلق بتجار المخدرات، وزعمت التقارير أن اللاعب لم يكن متورطا في هذا الأمر، إلا أن أحد أصدقائه كان الهدف الرئيسي للقاتل الذي أطلق النار عليهم.

ويلعب مبويو "36 عاما" حاليا في فريق إكسلسيور فيرتون، في دوري الهواة البلجيكي، وعندما كان لاعبا في صفوف جينيك عام 2012 تم ضمه إلى المنتخب البلجيكي الأول، حيث لعب 32 دقيقة.

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