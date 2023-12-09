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صلاح يصنع التاريخ ويدخل قائمة عظماء ليفربول

12/9/2023 11:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دخل النجم المصري محمد صلاح التاريخ بعد تسجيله هدفاً، يوم السبت، في مرمى كريستال بالاس، وبلغ الهدف رقم 200 بقميص ليفربول، إذ بات خامس لاعب يصل إلى هذا الرقم عبر تاريخ النادي الأحمر.

وهز صلاح شباك المضيف كريستال بالاس في الجولة الـ16 ليصل إلى هدفه رقم 12 في المسابقة خلال الموسم الحالي.

ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي، 148 منها مع ليفربول الذي يدافع عن ألوانه منذ صيف 2017، بينما أحرز هدفين إبان فترة لعبه مع تشيلسي.

وسجل صلاح 7 أهداف في بطولات الكأس المحلية مع ليفربول، أما على الصعيد الأوروبي فاحتفل الأسبوع الماضي بوصوله إلى الهدف رقم 45 مع ليفربول..

ويسبق صلاح في قائمة عظماء ليفربول إيان راش (346 هدفاً) وروجر هنت (285 هدفاً) وغوردون هودسون (281 هدفاً) وبيلي ليديل (228 هدفاً).

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