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بسبب العطلة المدرسية.. خلاف جديد بين بيكيه وشاكيرا

12/9/2023 11:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت تقارير إعلامية، يوم السبت، عن اندلاع مشكلة جديدة بين جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا، يمكن أن تصل إلى المحاكم من أجل الوصول إلى حل للطرفين.

وبحسب الصحافي جوردي مارتن، فإن اللاعب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة يواجه مشاكل مع شاكيرا بسبب عطلات أطفالهما المدرسية، بالإضافة إلى عدم تمكنهما من الاتفاق على بيع المنزل الذي يملكانه معا في برشلونة، وأن بيكيه يضغط على شاكيرا للموافقة على بيع المنزل.

وأضاف الصحافي: للقيام بذلك، سيكون لاعب برشلونة السابق على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى، سيتجه إلى القضاء، بالإضافة إلى ذلك، فهو يطالب بمزيد من الأيام مع أطفاله.

وأعلن بيكيه والنجمة الكولومبية شاكيرا في يونيو 2022 انفصالهما، بعد علاقة دامت أكثر من عقد أثمرت طفلين.

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