الأهلي يتفوق على السلط في دوري المحترفين

الأهلي يتفوق على السلط في دوري المحترفين
التاريخ
12/9/2023 11:31:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاز فريق الأهلي على نظيره السلط اليوم السبت، ضمن منافسات اليوم الاخير للأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وفاز الاهلي، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الامير حسين في السلط، بهدف دون رد سجله، خالد الدردور، ليرفع الاهلي رصيده الى 7 نقاط في المركز قبل الاخير، فيما تجمد رصيد السلط عند 7 نقاط في المركز الاخير.
--(بترا)
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