Sunday, 10 December 2023 09:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روزنامة مزدحمة للتايكواندو الأردنية في العام الجديد

12/9/2023 11:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - يستعد اتحاد التايكواندو لوضع الرتوش الأخيرة على خطة مشاركاته للعام المقبل، والتي تتضمن عددا كبيرا من المشاركات على مختلف الأصعدة، بانتظار رفعها للجنة الأولمبية من أجل اعتمادها.
ومن المنتظر أن تشتمل روزنامة العام المقبل، على مشاركات خارجية مهمة، مثل بطولة الفجيرة الدولية الـ11 (عيار نجمتين)، التي ستقام في شهر شباط (فبراير) المقبل، وبطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا (عيار نجمتين)، التي ستقام في الشهر ذاته والتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن منطقة آسيا، التي ستقام في الصين في شهر آذار (مارس) المقبل، وفي البطولة الآسيوية الـ26 (عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام في شهر أبريل (نيسان) المقبل، ومن المحتمل المشاركة في بطولة مصر الدولية (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل) المقبل.
كما سيضع اتحاد التايكواندو، خطة عمل بالتنسيق مع الجهاز الفني، استعدادا لأولمبياد باريس 2024، بعد تأهل 3 لاعبين مباشرة للأولمبياد، والتي من المنتظر أن تشتمل على برنامج إعداد أولمبي مميز من حيث، المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وبرنامج مميز من أجل اللاعبين، وميزانية تساهم في تلبية متطلبات المنتخب الوطني المتأهل لأولمبياد باريس 2024.
ونجح اتحاد التايكواندو، في اتباع نهج في العمل وتطبيق خطط ذكية، ما ضمن للمنتخبات الوطنية تحقيق إنجازات مميزة على المستويات العالمية والعربية والآسيوية.
وتعامل المنتخب الوطني بذكاء مع المشاركة في البطولات المختلفة، بهدف كسب النقاط ورفع التصنيف، في البطولات العالمية.
ولم يتوقف قطار مشاركة المنتخب في البطولات العالمية وفي سلسلة الجائزة الكبرى التصنيفية، بل قفز إلى بطولات أخرى، لتحقيق أهداف متعددة تصب في مصلحة المنتخبات ولاعبيها.
وشدد اتحاد التايكواندو، على أن يكون ضمن المصاف الأولى على المستويين الدولي والاقليمي وكان له ذلك، حيث حقق تقدما ملحوظا مل جعله مركزا إقليميا في المنطقة لعقد الدورات التحكيمية والتدريبية.
وركز ضمن خطته الاستراتيجية للعام الحالي، رغم الضغوطات المالية والإدارية، بسبب روزنامة الاتحاد الدولي المضغوطة على مشاركة المنتخب الوطني في بطولات تصنيفية مؤثرة، وكان هدف اتحاد اللعبة، أن يكون الأردن رائدا وفي مقدمة ركب الإنجازات على المستويات كافة.
وعملت التايكواندو الأردنية، على تطوير ذاتها، ما دفع منتخبات الكثير من الدول لطلب إقامة معسكرات مشتركة مع منتخباتنا الوطنية، حيث تم في وقت سابق إقامة معسكرات تدريبية مشتركة مع منتخبات عربية وعالمية، وكان لذلك دور مهم في الترويج للأماكن السياحية في الأردن، وهذا الاهتمام المنقطع النظير وازدياد طلب إقامة معسكرات تدريبية في الأردن، وضع اتحاد التايكواندو أمام خيرات عديدة، وفرضت المرحلة إعادة النظر في أمور عدة.
العام الحالي، كان شاقا بالنسبة للمنتخب الوطني، إلا أن ثمار جهودهم قد آتت أكلها، حيث أصبح المنتخب الوطني واحدا من أقوى المنتخبات عربيا وآسيويا وعالميا، كما أن الاتحاد الدولي أصبح يروج للاعبي المنتخب الوطني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤثر إيجابا على اللاعبين ويجعلهم يحققون مزيدا من التقدم والإنجاز.

MENAFN09122023000072011014ID1107564932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث