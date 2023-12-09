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توصية فنية بإقامة بطولة المملكة للأجسام قبل رمضان

12/9/2023 11:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- أوصت اللجنة الفنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة د.عاصم القطاونة، على ضرورة إقامة بطولة المملكة قبل شهر رمضان المبارك، والمعتاد على إقامتها سنويا خلال شهر آذار (مارس) من كل عام، باعتبارها أولى بنود خطة اتحاد الرياضة الجسمانية لكل موسم.
وتأتي هذه التوصية لأسباب سردها المختصون الفنيون بحروف أكدت على روحانية الشهر الفضيل، وإعطاء المدربين واللاعبين فرصة ووقت كاف للبطولة التي طالما ما يغلفها الاتحاد الدولي ببطاقات احترافية.
وقال رئيس اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات في توضيحه لـ"للغد": " ما يهمنا التأكيد على روحانية الشهر الفضيل، وإحياء طقوسه الدينية لجميع أركان اللعبة، في الوقت الذي وصلتنا توصية اللجنة الفنية بالاتحاد، والتي يرأسها د.عاصم القطاونة، وتضم خبراء متميزين، وبالتأكيد سنقف أيضا عند تفضيلاتها الفنية بما يصب في مصلحة المراكز والأندية، وسنتخذ القرار المناسب خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل".
وأضاف: " نعمل بروح الفريق سواء في مجلس الإدارة، واللجان المساندة ومنها اللجنة الفنية، ونهتم بالتغذية الراجعة حول توصية اللجنة الفنية، من قبل اركان منظومتنا على صعيد المراكز والأندية والمدربين واللاعبين والحكام، وعممنا التوصية عبر منصاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي وصفحتنا الرسمية على "الفيسبوك"، ونحن كمدربين وممارسين للعبة نعرف ما يحتاجه اللاعب والمدرب، للتجهيز لأي بطولة من حيث برنامج التدريب والتغذية، وسنراعي هذه التفاصيل الفنية الدقيقة عند اتخاذ القرار المناسب.
وقال عضو اللجنة الفنية المدرب واللاعب الذهبي السابق وليد زهد:" يحتاج المدرب واللاعب الطامح في خوض منافسات البطولات الرسمية الجسمانية والبدنية، إلى ما يقارب 3 أشهر من التجهيز، فضلا عن مراعاة خصوصية الشهر الفضيل وطقوسه وصيامه، لذا اقترحنا موعد إقامة البطولة قبل الشهر الفضيل، ولو أردنا أيضا إقامته بعد الشهر الفضيل، فإن إقامتها ستكون في حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) المقبلين، لمنح المدربين واللاعبين الوقت الكافي للتجهيز، وتنفيذ خطة تضخيم العضلات والتنشيف، وفق برنامج غذائي صارم، مما يعني تداخلها مع موعد إقامة البطولة الثانية – بطولة الأردن- مما يربك خطة العمل الفني، خاصة وأننا نواصل بعد البطولات عقد "المشاهدات- اختبارات إختيار عناصر المنتخب الوطني".
وشاركه الرأي الحكم الدولي المحترف بلال الدويكات بقوله:" أجد طرح اللجنة الفنية بإقامة بطولة المملكة في نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل، والذي راعت فيه أدق التفاصيل الفنية في تجهيز اللاعبين، في الوقت الذي قدمت فيه روحانية وطقوس الشهر الفضيل، في الوقت الذي يعكس حرص اللجنة الفنية على تحقيق أهداف البطولة وضمان مشاركة واسعة من الأندية والمراكز واللاعبين، وتحقيق النجاح التنظيمي والفني المأمول".
وفي ذات السياق، أكد لاعب المنتخب الوطني المحترف محمد البداوي تأييده توصية اللجنة الفنية بهذا الخصوص، شارحا: " أجد التوصية نابعة من خبرة فنية واسعة لدى اعضاء اللجنة الفنية، الذين يواصلون إثراء مسيرتنا بالعديد من الوصايا والنصائح الملهمة في التدريب والمنافسات، فإن أدرب وألعب احتاج إلى 3 أشهر من التدريبات الشاقة بـ"الجيم"، إلى جانب برنامج غذائي صارم احتاج فيه إلى العديد من الوجبات، وإدخال البروتين إلى عضلاتي كل ساعتين أو 3 ساعات، في الوقت الذي أحرص على صيام الشهر الفضيل، وممارسة طقوسة الروحانية والعائلية، لذا أجد القرار منافسبا للمدربين واللاعبين ومنحهم الوقت الكافي من الآن للتجهيز لبطولة المملكة التنافسية المهمة".

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