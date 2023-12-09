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الكرنز: وعود الإدارة سبب قبولي مهمة سحاب الصعبة

12/9/2023 11:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - أكد المدير الفني لفريق سحاب طارق الكرنز، أن إدارة النادي وعدته بحل الضائقة المالية التي تمر بالفريق، ما دفعه لقبول مهمة قيادة فريق الكرة فيما تبقى من مرحلة الذهاب، بعد أن كان مساعدا للمدرب السابق للفريق محمد المحارمة.
وبين الكرنز في حديث خاص لـ "الغد"، أن المشكلة المالية تعصف بجميع الأندية بصورة متفاوتة، موضحا بأن الحل يأتي من تكاتف اتحاد الكرة والأندية من أجل توفير المستحقات المالية للاعبين في مواعيدها المحددة.
وأضاف: "ما يجعل نادي سحاب من أكثر الفرق المتضررة في دوري المحترفين الموسم الحالي، هو عدم حصوله على مستحقات سابقة من راعي بطولة الدوري قبل عدة مواسم، أسوة ببقية الفرق التي حصلت على مبلغ يقارب 40 ألف دينار، ما جعلها بحالة معنوية أفضل مؤخرا".
ولفت الكرنز إلى أن اتفاق الإدارة معه لقيادة سحاب حتى نهاية مرحلة الذهاب، على أن يتم الجلوس معه لمناقشة تجديد العقد بعد طلب النادي مسبقا الاستمرار لآخر الموسم، مؤكدا بأنه في حال توفرت جميع الظروف الملائمة فإنه سيبقى في منصبه.
وتابع: "قبلت المهمة رغم إدراكي لصعوبتها في ظل مواجهة فرق المقدمة الثلاثة، الفيصلي والوحدات والحسين إربد على التوالي خلال الجولات الأخيرة من مرحلة الذهاب، وهو ما جعل عددا من المدربين يرفضون تدريب سحاب، لكنني أعشق التحدي وكل مدرب يجب أن يغامر من أجل صناعة ذاته في أصعب الظروف وأقساها".
وتعد مهمة الكرنز في قيادة فريق بدوري المحترفين هي الأولى له في مسيرته التدريبية، حيث بدأ في الفئات العمرية لنادي شباب الأردن كمدير فني لفئتين، في الوقت الذي كان يشغل فيه مهمة مساعد المدرب مع المدير الفني للفريق الأول عيسى الترك، وفترة أخرى مع المدرب جمال محمود، قبل أن يتسلم قيادة الفئات العمرية للنادي الفيصلي، ثم شغل منصب المدرب العام الموسم الماضي مع نادي الحسين إربد برفقة المدرب أمجد أبو طعيمة.
وأكد مدرب سحاب أن النقطة التي حصل عليها فريقه أمام الفيصلي الجمعة، بدوري المحترفين، ستلعب دورا في انتظام تدريبات اللاعبين، مشيرا إلى أن الفريق لم يتدرب سوى 5 مرات خلال الشهر الحالي قبل هذه المواجهة.
وواصل: "واجهنا فريقا متخما بالنجوم ولم ينقطع عن التدريبات لفترة طويلة، وتمكنا من خطف نقطة ثمينة، ولا أعتقد بأن التحكيم وقف بجانب سحاب وظلم الفيصلي، وتقدمنا بهدف حتى الدقائق العشر الأخيرة رغم الفارق البدني الكبير بين الطرفين، ونأمل بأن تحل الإدارة مشكلة الحرمان التي تحرمنا من التعاقد مع لاعبين يعوضون نقصا في بعض المراكز".
ويأمل الكرنز أن تكون النتيجة التي حققها الفريق أمام الفيصلي دافعا إيجابيا لعشاق النادي وأهالي سحاب، لزيادة الدعم المادي من أجل تحقيق الفريق أهدافه في الموسم، والمتمثلة في بلوغ مركز بعيد عن معركة الهبوط.
وزاد: "سحاب يملك عددا من اللاعبين المميزين، واستمرارية إضرابهم في الفترة المقبلة ستضر حالتهم البدنية وستقلل من قيمتهم التسويقية في حال أرادوا المغادرة إلى فريق آخر، ونأمل بأن تعود التدريبات ويحصل كل لاعبي الفريق على حقوقهم المالية".

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