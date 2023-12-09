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انتصاران لنجوم اتحاد عمان والإنجليزية بـسلة الناشئين

12/9/2023 11:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - استعاد فريق نجوم اتحاد عمان نغمة الانتصارات، بفوزه على فريق الجبيهة بنتيجة (68-38)، فيما تغلب فريق نجوم الإنجليزية على فريق نجوم الجبيهة بنتيجة (54-40)، ضمن منافسات إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.
وفي اللقاءين اللذين أقيما أول من أمس بصالة الفحيص، برز تاسو ايميليو من جانب لاعبي نجوم اتحاد عمان بتسجيله 16 نقطة و8 متابعات و3 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 20، فيما برز كريم حموري من جانب نجوم الإنجليزية بتسجيله 13 نقطة و6 متابعات وتمريرتين و6 ستيل بفاعلية 15.
واستقر فريق نجوم اتحاد عمان في المركز الرابع بين فرق المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، أمام فريق الجبيهة الذي حل خامسا برصيد 5 نقاط، والمقاولون سادسا برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر الإنجليزية ترتيب فرق المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه فريقا نجوم الأرثوذكسي والأهلي في المركزين الثاني والثالث برصيد 12 نقطة لكل فريق.
ولحساب مباريات المجموعة الرابعة، حقق فريق الجليل فوزا كبيرا على فريق دير أبي سعيد بنتيجة (79-22)، في لقاء برز فيه لاعبه محمد حيفاوي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 25 نقطة و12 متابعة وتمريرتين و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 37، فيما تغلب بيت ايدس على كفريوبا بنتيجة (29-28) في لقاء برز فيه لاعبه محمود فؤاد بتسجيله 9 نقاط و12 متابعة و3 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 12.
وتقام يوم غد مباراتان في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد عن المجموعة الثالثة لأندية الشمال، حيث يلتقي فريقا غزة هاشم وشباب بشرى عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة فريقا كفر راكب والأشرفية عند الساعة 5:30 مساء.

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