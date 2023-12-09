ليفربول يحقق فوزا متأخرا.. وريال مدريد يتعثر.. وبايرن يتلقى هزيمة مهينة

حقق ليفربول فوزا متأخرا جديدا، وهذه المرة على حساب مضيفه كريستال بالاس 2-1 السبت، بافتتاح الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح بالاس التسجيل عبر فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الدقيقة 57، قبل أن يسجل ليفربول هدفين في الشوط الثاني عن طريق محمد صلاح (76) وهارفي إليوت (90+1).









وانتقل ليفربول مؤقتا إلى صدارة الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة امام آرسنال الذي لعب أمس بضيافة أستون فيلا، فيما بقي رصيد كريستال بالاس 16 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا.

المباراة في شوطها الأول لم تشهد الكثير من الفرص الخطيرة، وأطلق ظهير ليفربول كوستاس تسيميكاس، تسديدة بعيدة عن مرمى كريستال بالاس في الدقيقة الثالثة.

ورد كريستال بالاس في الدقيقة الثامنة، عندما قطع مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك كرة جيفرسون ليرما، قبل أن تصل إلى المتحفز مارك جويهي أمام المرمى.

وأحدثت ركلة ركنية دربكة أمام مرمى كريستال بالاس، لكن الدفاع وقف ببسالة أمام تسديدتي دومينيك سوبوسلاي وريان جرافينبرش في الدقيقة السابعة عشرة.

وأهدر كريستال بالاس فرصة خطيرة في الدقيقة 28، عندما شق جوردان أيو طريقه في الناحية اليمنى، قبل أن يرسل كرة أمام المرمى، مرت من أمام إدوارد ووصلت إلى ليرما الذي تابعها منخفضة، ليتصدى لها الحارس أليسون بيكر.

وقرر الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس، قبل أن يتراجع عنها بعد الاستعانة بتقنية الفيديو في الدقيقة 32، لوجود خطأ بحق لاعب وسط ليفربول واتارو إيندو قبل تمريرة الهدف.

ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الأول بهدوء، حتى الوقت بدل الضائع، عندما مرر الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، إلى زميله محمد صلاح، الذي ارتدت محاولته من الدفاع، لتصل الكرة إلى سوبوسلاي الذي أطلق تسديدة ارتدت من لاعب وسط بالاس ويل هيوز.

ومع بداية الشوط الثاني، اخترق جناح ليفربول لويس دياز من الجهة اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة نحو القائم البعيد، وضع داروين نونيز نفسه أمامها ليحتسب الحكم حالة تسلل في الدقيقة 49.

وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس بعد إعاقة البديل فيليب ماتيتا من قبل مدافع ليفربول جاريل كوانساه، ونفذ ماتيتا الركلة بنجاح في الدقيقة 57.

حاول ليفربول الرد سريعا في الدقيقة 59، عندما نفذ أرنولد ركلة حرة، وصلت ناحية نونيز الذي تابعها بجانب القائم.

وأسكن ماتيتا الكرة على صدره، قبل أن يمررها إلى جيفري شلوب الذي تألق الحارس أليسون في التصدي لتسديدته بالدقيقة 61.

واتخذت المباراة منحى آخر، عندما حصل جوردان أيو على البطاقة الصفراء الثانية، ليلعب كريستال بالاس منقوصا الصفوف منذ الدقيقة 75.

واستغل ليفربول نقص صفوف منافسه بصورة مثلى، عندما أحدثت كرة دربكة في منطقة جزاء صاحب الأرض، ليمرر البديل كورتيس جونز إلى صلاح الذي سددها من قلب منطقة الجزاء لتصطدم بمدافع وتتابع طريقها إلى المرمى في الدقيقة 76.

وتوقف اللعب لفترة من الوقت بعد إصابة حارس كريستال بالاس سام جونستون الذي ترك مكانه لصالح البديل ريمي ماثيوز.

وتمكن ليفربول أحيرا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما تلقى البديل هارفي إليوت تمريرة من صلاح، ليتقدم بالكرة قبل أن يسددها قوية على يسار الحارس.

وألغت راية الحكم، هدفا آخر سجله ليفربول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق دياز، بداعي التسلل.

وكاد كريستال بالاس يحقق التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، لكن الحارس أليسون تصدى لرأسية يواكيم أندرسن.

واعترف مدرب ليفربول يورجن كلوب، بأن فريقه واجه صعوبات جمة، في الفوز على مضيفه كريستال بالاس.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "76 دقيقة كانت سيئة من جانبنا. جئنا إلى هنا وأعتقد أنه كان بإمكانك أن ترى في البداية أن كريستال بالاس لم يشعر بالأمان، ومستويات الثقة لديه كانت منخفضة حقًا، وأعتقد أنه كان بإمكاننا فعل الكثير من الأشياء ولم نفعل ذلك".

وأضاف: "نعلم أن هذا يحدث من وقت لآخر وفي أسابيع مكثفة، يكون الشوط الأول صعبًا بعض الشيء في بعض الأحيان. من الواضح أننا أردنا تقديم أداء أفضل في الشوط الثاني، شعرت أننا كنا مسيطرين بشكل أكبر قليلاً لأنهم كانوا يعتمدون فقط على الهجمات المرتدة. هذا جيد بالطبع بالنسبة لهم لكننا فقدنا الكرة للحظة وكان علينا الدفاع بجهد كبير".

وتابع: "حصلوا على بطاقة حمراء وسجلنا على الفور، هدف التعادل. منذ تلك اللحظة فصاعدًا لعبنا بشكل جيد حقًا. يمكن أن تواجه مشاكل أكثر بكثير ضد عشرة لاعبين، ورأينا اليوم، يمكن أن تحدث التبديلات فرقًا هائلاً".

وعن التبديلات قال كلوب: "لعب هارفي مباراة رائعة وسجل هدفًا رائعًا. دخل كورتيس (جونز) و(جو) جوميز وكودي (جاكبو) وقمنا بتغيير النظام".

وأردف: "أخبرت اللاعبين أن هذه هي المباراة الأولى، التي أرى فيها فريقا يلعب بشكل سيئ كما فعلنا لمدة 76 دقيقة ثم يفوز بالمباراة".

وواصل: "في هذه الفترة من العام، قلتها بعد مباراة شيفيلد يونايتد، علينا تجاوز هذه المرحلة، نحتاج إلى تحقيق نتائج. لا أحد مرشح لجائزة الأوسكار لأفضل مباراة كرة قدم، لقد حصلنا على ثلاث نقاط بالكاد ونحن سعداء حقا".

إلى ذلك، فجر بورنموث مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أسقط مانشستر يونايتد في معقله "أولد ترافورد" بثلاثية نظيفة.









افتتح الضيوف باب التسجيل مبكرا بعد 6 دقائق بفضل المهاجم الشاب ونجم الفريق دومينيك سولانكي، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

لم يتغير الحال في الشوط الثاني لـ"الشياطين الحمر"، بل ازدادت الأمور سوءا بعد أن استقبلت شباكه هدفين آخرين من رأسيتين حملتا توقيع الدنماركي فيليب بيلينج والكولومبي ماركوس سينيسي في الدقيقتين 68 و73 على الترتيب.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية في آخر 5 مباريات لكتيبة الهولندي إيريك تين هاج، والسابعة في الموسم، منها 4 على أرضه.

كما أن هذه النتيجة حرمت مانشستر يونايتد من دخول المربع الذهبي، ومجاورة جاره اللدود مانشستر سيتي في عدد النقاط مؤقتا (30 نقطة)، حيث تجمد رصيده عند 27 نقطة يحتل بها المركز السادس مؤقتا.

بينما استمر مسلسل انتفاضة بورنموث الذي حقق انتصاره الثاني تواليا، والرابع في آخر 5 مباريات، والخامس هذا الموسم.

ورفع الانتصار الأول على "الشياطين الحمر" في تاريخ مواجهات الفريقين، رصيد بورنموث إلى 19 نقطة في المركز الـ13 مؤقتا.

واقتنص برايتون آند هوف ألبيون نقطة من براثن ضيفه بيرنلي بتعادل إيجابي بهدف لمثله على ملعب "فالمر"، ليرتفع رصيد برايتون إلى 26 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، مقابل 8 نقاط لبيرنلي الذي ما يزال قابعا في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وبالنتيجة نفسها انتهت مباراة وولفرهامبتون وضيفه نوتنجهام فورست على ملعب "مولينيو"، ليرفع وولفرهامبتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ12 مؤقتا، بينما يمتلك نوتنجهام 14 نقطة في المركز الـ16.

أما شيفيلد يونايتد فتذوق طعم الانتصار الثاني له في الموسم بهدف في شباك ضيفه برينتفورد، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ظل بها في قاع الجدول، فيما بقي رصيد برينتفورد 19 نقطة في المركز الـ11 مؤقتا، بخسارة ثانية على التوالي، الرابعة في آخر 5 مباريات، والسابعة هذا الموسم

الليجا

فقد ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه الشرس على الصدارة، بتعادله إيجابيا خارج قواعده أمام ريال بيتيس بهدف لمثله في اللقاء المثير الذي جمعهما أمس السبت ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

جاء هدفا المباراة التي احتضنها ملعب "بينيتو فيامارين" في الشوط الثاني، حيث افتتح النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام باب التسجيل في الدقيقة 53 بعد لعبة ثنائية رائعة من ابراهيم دياز، انفرد على إثرها بالحارس روي سيلفا ووضع الكرة من بين قدميه، رافعا رصيده إلى 12 هدفا يتربع بها على صدارة هدافي المسابقة.

بينما أدرك الظهير الأيمن أيتور ريبال التعادل في الدقيقة 66 بتسديدة صاروخية بعيدة المدى لم يرها أحد إلا وهي تستقر في شباك الأوكراني أندريه لونين.

وبهذا التعادل، الثالث هذا الموسم للميرينجي، يفقد الفريق الملكي نقطتين ثمينتين قد يصبح معها الصراع على الصدارة ثلاثيا في حالة فوز برشلونة (34 نقطة)، الثالث، بديربي كتالونيا على حساب الوصيف جيرونا (38 نقطة) اليوم على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي، حيث أصبح رصيد الفريق الملكي 39 نقطة في الصدارة مؤقتا.

بينما رفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، بتعادل هو الثاني على التوالي، والثالث في آخر 5 مباريات.

البوندسليجا

ألحق أينتراخت فرنكفورت خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، عندما تغلب عليه 5-1 أمس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل المصري عمر مرموش (12) والفرنسي إريك إبيمبي (31 و50) والسويدي هيوجو لارسن (36) وأنسجار كنوف (60) أهداف أينتراخت فرانكفورت، وجوشوا كيميتش (44) هدف بايرن ميونيخ.

وهذه الخسارة الأولى للبايرن (32 نقطة) هذا الموسم بعد 10 انتصارات وتعادلَين، علما انّه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الماضية امام أونيون برلين، والأولى بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري، وفرط بالتالي في انتزاع الصدارة ولو مؤقتًا من باير ليفركوزن الذي يملك فرصة توسيع الفارق إلى ست نقاط في حال فوزه على شتوتجارت اليوم.

كما بات النادي البافاري مهددا بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز شتوتغارت (30) على ليفركوزن.

في المقابل، تقدم فرانكفورت إلى المركز السابع بـ 21 نقطة منهيا سلسلة من أربع هزائم متتالية في مختلف المسابقات كان آخرها على يد ساربروكن من الدرجة الثالثة الذي أقصاه عن دور الـ16 من مسابقة كأس المانيا، بعد أن أطاج ببايرن نفسه عن الدور السابق.

وهي المرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام يمنى فيها بايرن ميونيخ بخسارة ثقيلة في الدوري، وتحديدا منذ الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 أمام أينتراخت فرانكفورت بالذات وبالنتيجة ذاتها 1-5. كما أنّ المرة الأخيرة التي تلقى فيها الفريق البافاري خمسة أهداف في أول ستين دقيقة تعود إلى العام 1975 أمام فرانكفورت نفسه حسب إحصائيات اوبتا.

وكان بايرن ميونيخ ودع مسابقة الكأس المحلية في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 2021 بخسارة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بخماسية نظيفة في ثمن النهائي.

وفرض مرموش نفسه أحد نجوم المباراة بافتتاحه التسجيل وصناعته الهدفين الثالث والخامس.

وضرب أينتراخت فرانكفورت بقوة وافتتح التسجيل بعد مرور 12 دقيقة عن طريق مرموش الذي استغل كرة مرتدة من القائم اثر تسديدة للدولي الجزائر فارس شايبي فتابعها الدولي المصري من مسافة قريبة ارتدت من الكندي ألفونسو ديفيس مباشرة في المرمى (12).

وتمكن إبيمبي من مضاعفة النتيجة بعدما راوغ لاعبَين وسدّد في مرمى الحارس مانويل نوير (31).

وصعق فرانكفورت ضيفه البافاري، بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الاول بعد مجهود من مرموش في وسط ملعب بايرن قبل أن يمرر إلى لارسون الذي راوغ أحد المدافعين وسدد على يسار الحارس نوير (36).

وقلص كيميتش نتيجة قبل نهاية الشوط الأول من تسديدة بعيدة (44)، لكنّ إبيمبي أعاد الفارق إلى سابق عهده مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد مرور اربع دقائق بتسجيله الهدف الرابع من هجمة مرتدة رائعة مستغلا هفوة من المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو.

وختم كنوف المهرجان بالهدف الخامس اثر تمريرة من مرموش وسط انهيار كبير في صفوف فريق المدرب الالماني توماس توخل.

وحقّق أونيون برلين فوزه الأول منذ 26 آب (أغسطس) إثر تخطيه بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1.

وهذا الفوز الأول لمدرب اونيون الجديد الكرواتي نيناد بييلتسا في مباراته الأولى على رأس الادارة الفنية للفريق.

واستفاد أونيون من فوزه للخروج من منطقة الخطر حيث تقدم إلى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، فيما تجمّد رصيد مونشنجلادباخ عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وفاز فرايبورج الثامن على مضيفه فولفسبورج الحادي عشر بهدف وحيد سجله النمساوي مايكل جريجوريتش (74).

وأنهى فيردر بريمن سلسلة من أربع هزائم متتالية وتجاوز عقبة أوجسبورج بثنائية نظيفة حملت توقيع نيكلاس ستارك (39) ومارفن دوكش (65).

وتقدم فيردر بريمن إلى المركز 12 برصيد 14 نقطة، مقابل 17 نقطة لأوجسبورج في المركز التاسع.

كما تغلب هايدنهايم على دارمشتات 3-2، وتقدم إلى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة مقابل تسع نقاط للخاسر السابع عشر قبل الأخير. -(وكالات)