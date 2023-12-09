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الوحدات يستعد للمحطة الآسيوية الأخيرة بمعسكر مغلق

12/9/2023 11:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






كشفت إدارة نادي الوحدات، عن تحضيرات مهمة لمباراة الكويت الكويتي التي تقام يوم الاثنين، على ستاد عمان، لتحديد هوية الفريق المتأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتجري المباراة في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
الإدارة تستعد لتحفيز اللاعبين بمكافأت مالية في حال التأهل، كما حرصت على تأمين معسكر مغلق في الفندق لمدة يومين، ابتداء من يوم أمس، لتأمين أفضل وسائل الراحة للاعبين، وتحفيزهم على تقديم مباراة للذكرى، خصوصا أن“الأخضر” يملك مقومات تحقيق الإنجاز.
ويرنو الوحدات ومعه جماهير الكرة الأردنية، من تحقيق الانتصار ورد الاعتبار أمام الكويت بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف لهدفين، وأن يخدمه“ الحظ”، حيث يواجه ممثل الكرة الأردنية حسابات صعبة في بلوغ الدور الثاني من البطولة، وذلك بعد انسحاب فريق جبل المكبر الفلسطيني من المجموعة الأولى، إذ تنص تعليمات الاتحاد الآسيوي على شطب نتائج الفرق التي تحتل المركز الرابع في المجموعات الثلاث، من أجل تحديد هوية أفضل وصيف من بين المجموعات.
وسيرمي الوحدات بكل ثقله لتنجب الخسارة، حيث سيودع البطولة من دور المجموعات بشكل رسمي، حيث يتراجع للمركز الثالث، فيما ينافس الكويت على أفضل ثان، ويتأهل الكهرباء متصدرا للمجموعة بغض النظر عن مباراته الأخيرة أمام الأهلي.
ويضع المدير الفني لفريق الوحدات، العماني رشيد جابر مساء اليوم، الرتوش الفنية الأخيرة على التشكيلة التي سيبدأ فيها المباراة، من خلال الجرعة التدريبية الأخيرة والتي ستقام على ملعب المباراة.
ويملك جابر الذي طالب لاعبيه بالتركيز على المواجهة واستغلال عاملي الأرض والجمهور في سبيل تحقيق الانتصار، خيارات فنية متنوعة خصوصا مع الجاهزية الكاملة للاعبين الذين يطمحون إلى أداء مختلف عن اللقاءات السابقة في مباريات البطولة، وسيركز جابر في تدريب اليوم على الاستفادة من الكرات الثابتة والانطلاقات من الأطراف والعمق، وإطلاع اللاعبين على أبرز نقاط القوة والضعف عند الفريق الكويتي.
وأظهرت التدريبات الماضية، ارتفاع الروح المعنوية عند الفريق، وعلى الرغم من الفوز الصعب والمستوى الفني غير المقنع خلال مباراة فريق معان في منافسات دوري المحترفين، هناك إجماع عند منظومة الوحدات في تغير الصورة من خلال مباراة يوم غد، وتقديم عرض يليق بتاريخ وإمكانيات الوحدات.
وتضم قائمة فريق الوحدات لمواجهة الكويت كلا من: أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، أحمد الصغير، فادي الناطور، خالد كردغلي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، فراس شلباية، محمد كحلان، محمود شوكت، أحمد سريوة، أحمد سمير، حسان زحراوي، يوسف أبو الجزر، خالد عصام، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد موالي، صالح راتب، مالك علان، محمد عبد المطلب“بوغبا”، سيدريك هنري ومحمود زعترة، إضافة الى المهاجم بهاء فيصل العائد من إصابة ألمت به قبل عامين تقريبا.
وعلى الجانب المقابل، يواصل فريق الكويت الكويتي تحضيراته المكثفة، حيث حرصت إداراته على وصول الفريق إلى عمان يوم أول من أمس، من أجل التأقلم على الأرضية والأجواء والراحة من أعباء السفر، ويترأس وفد الكويت نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة، على أن يلتحق رئيس النادي خالد الغانم بالفريق اليوم.
وزادت معنويات اللاعبين مع المدير الفني الجديد التونسي نبيل معلول الذي نجح في قيادة الفريق إلى فوز مهم على فريق النصر بهدفين لهدف، ضمن منافسات الدوري الكويتي في تجربته الأولى مع الفريق، ويطمح معلول إلى تحقيق الفوز على الوحدات وخطف بطاقة التأهل، وسيركز خلال الجرعة التدريبية الأخيرة مساء اليوم على ستاد عمان، على الوصول لأفضل تشكيلة تحقق الفوز باللقاء، وطرق تحيد الجماهير الوحدات عبر إغلاق المنافذ الدفاعية وطرق مرمى الوحدات بهدف مبكر.
وتشهد صفوف فريق الكويت جاهزية كبيرة، باستثناء غياب الثلاثي، يوسف ناصر، وإبراهيم كميل، وضاري العتيبي للإيقاف، حيث تضم قائمة الفريق كلا من اللاعبين: سعود الحوشان، يوسف الخبيزي، سامي الصانع، مشاري غنام، بلال عيفة، فهد الهاجري، محمد فريج، فهد حمود، عمرو عبد الفتاح، عبد الرحمن كميل، رضا هاني، طلال الفاضل، المهدي برحمة، فيصل زايد، محمد دحام، سلطان الفرج، محمد مرهون، أحمد الظفيري، ياسين الخنيسي، فواز المبيلش، ضاري العتيبي وعلي حسين.
ويعقد الاجتماع التنسيقي للمباراة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم في فندق الريجنسي بالعاصمة عمان، كما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة بحضور المدير الفني لفريق الوحدات رشيد جابر عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، والمدير الفني لفريق الكويت نبيل معلول، عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم في فندق الريجنسي.

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