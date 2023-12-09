الرمثا يتجاوز العقبة والأهلي يباغت السلط في دوري المحترفين

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

عمان - تجاوز الرمثا ضيفه شباب العقبة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الحسن في مدينة إربد السبت، بختام الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتقدم الرمثا إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة، فيما تراجع العقبة إلى المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

من جانبه، باغت الأهلي مضيفه السلط وتغلب عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جرت على ملعب السلط لحساب الجولة ذاتها، ليتقدم الأهلي بفارق الأهداف إلى المركز الحادي عشر وقبل الأخير، ويتراجع السلط للمركز الأخير رغم تساويهما برصيد 7 نقاط لكل منهما.

الرمثا 2 شباب العقبة 0

مثل الرمثا: مالك شلبية، عبدالرحمن الدرايسة، خالد أبو عاقولة، المعتصم بالله الزعبي (عمر أبو عاقولة)، أحمد المغربي، عامر أبو هضيب، عز الدين أبو عاقولة (الهادي سالم)، مجد الزعبي، علي عزايزة، بشار ذيابات (هاشم بني خالد)، وحسين الرشدان.

المدير الفني: وسيم البزور.

مثل شباب العقبة: حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، أنس بدوي (صدام بني دومي) ، قصي دواهدة (فرج المزينة)، يزن شوكت، غيث مدادحة، محيسن أبو جبلة (أنس أبو طعيمة)، كريستين (عبدالله الحواري)، عمر سريوة وفارجاس (عبد الرحمن الزغايبة).

المدير الفني: رائد داوود.

الحكام: محمد عرفة، أيمن عبيدات، أيمن عبيدات، يوسف الشمايلة، وموسى اللحام (حكم رابع).

الإنذارات: علي عزايزة (الرمثا)، ومحيسن أبوجبلة وياسر الرواشدة (شباب العقبة).

البطاقات الحمراء: محمد وائل (الرمثا - دكة الاحتياط)، ويزن شوكت شباب العقبة.

الملعب: ستاد الحسن.

سيناريو الهدفين

- تبادل بشار ذيابات ومجد الزعبي الكرة خارج المنطقة، ووضع الأخير الكرة في المرمى بحرفنة، مستثمرا تقدم حارس مرمى العقبة حماد الأسمر (40).

- تلاعب لاعب الرمثا علي عزايزة بدفاعات شباب العقبة بمهارة، وسدد كرة ارتدت من المدافع أبو حلاوة أمام هاشم بني خالد الذي سدد الكرة قوية في شباك الأسمر (90+2).

فرص المباراة

- استلم بشار ذيابات كرة على مشارف المنطقة وسددها زاحفة بجوار مرمى الأسمر (5).

- كرة ثابتة نفذها بشار ذيابات تألق الحارس الأسمر في إبعادها (10).

- علي عزايزة يباغت الأسمر بكرة بعيدة حادت عن المرمى بقليل (12).

- نفذ محيسن أبو جبلة ركنية، ارتقى لها فارجاس برأسية متقنة علت مرمى شلبية (45+3).

- نفذ بشار ذيابات كرة ثابتة بطريقة رائعة، إلا أن حماد الأسمر خلصها إلى ركنية (47).

- عكس علي عزايزة كرة عرضية دكها خالد أبو عاقولة قوية ووقف لها حماد الأسمر بالمرصاد (50).

- توغل أحمد المغربي وعكس كرة زاحفة أمام المرمى، وصلت مجد الزعبي الذي سددها قوية ردها الأسمر بحضور (52).

- نفذ المدادحة كرة ثابتة ارتقى لها فارجاس برأسية ابتعدت عن مرمى شلبية (58).

- وضع مجد الزعبي كرة عرضية أمام المرمى تابعها الهادي سالم بجوار القائم (78).

- واجه علي عزايزة حارس مرمى العقبة الأسمر الذي أنقذ الموقف (90+1).

رجل المباراة

استحق لاعب الرمثا مجد الزعبي رجل المباراة، تبعا لمهارته الفردية وسرعته في الاختراق من الطرفين، وصناعته للعديد من الفرص الخطرة على مرمى العقبة، وسجل هدفا لفريقه بطريقة رائعة.

السلط 0 الأهلي 1









مثل السلط: قتيبة دعسان، محمد مصطفى، خالد العسولي، عبدالله مناصرة، عصام سميري، خليل بني عطية (إبراهيم دلدوم)، أنس الجبارات (غيث منصور)، محمد حسين (محمد سلامة)، سيف بشابشة (محمد زريقات)، محمود جمال (عبدالله ذيب) وعدي القرا.

المدير الفني: عماد خانكان.

مثل الأهلي: ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، فيفيان، ماهر الشحري، علي حجبي، أحمد إلياس، محمد عز الدين، بهاء الشملتي، إباء الرمحي، إبراهيم الجوابرة (تامر سوبر) وخالد الدردور (عون اللوزي).

المدير الفني: عماد رشاد.

الحكام: أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد الرويلي، وأحمد سمارة (حكم رابع).

الإنذارات: عصام سميري (السلط)، وعلي حجبي (الأهلي).

الملعب: ملعب السلط

سيناريو الهدف

حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة بعدما أعاق سميري المشاكس إبراهيم الجوابرة، ونفذ خالد الدردور الركلة شارخا حائط الصد، لتغالط حارس المرمى عز الدين وتسكن الشباك في الدقيقة 19.

فرص المباراة

- عكس ابراهيم الجوابرة كرة عرضية أخذها خالد الدردور“على الطاير” لتمر بجوار مرمى قتيبة دعسان (5).

- سدد أحمد إلياس كرة خارج من منطقة الجزاء، حولها دعسان إلى ركنية (6).

- نفذ إلياس ركنية أحدثت دربكة، وتابعها بهاء الشملتي، إلا أن عصام سميري اجتهد في تخليص الكرة من خط المرمى (21).

- مرر الشملتي الكرة من أمام حارس المرمى عز الدين إلى الجوابرة الذي سدد في القائم (23).

- نفذ أحمد إلياس كرة ثابتة ارتقى لها فيفان برأسية لتستقر في أحضان عز الدين (42).

- أرسل سميري كرة طويلة دكها القرا برأسية قوية لتمرت بجوار مرمى دعسان (59).

- عكس سميري كرة عرضية، نابعها عبدالله ذيب ليردها عزالدين على دفعتين (71).

- نفذ إبراهيم دلدوم كرة ثابتة، أحدثت دربكة وتابع محمد مصطفى الكرة بقوة فوق مرمى الأهلي (75).

رجل المباراة

كان لاعب الأهلي خالد الدردور، الأكثر حركة ونشاطا في هجوم فريقه، وتوج مجهوده بهدف المباراة الوحيد عبر ركلة حرة.