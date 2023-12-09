خطوات أولية للاستعانة بتقنية الفيديو.. غياب موتا يثير هواجس جمهور الحسين.. عموتة مرشح للعودة اليوم

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تخوف من تداعيات تواجد مدرب الحسين في البرازيل

بات المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم البرتغالي موتا، مرشحا للاحتجاب عن مباراة فريقه الخميس المقبل أمام الفيصلي بدوري المحترفين، بسبب انشغاله في دورة تدريبية خارج الأردن، وربما تكون في البرازيل.

وغاب موتا عن مباراة الحسين أمام مغير السرحان التي جرت أخيرا، حيث اكتفى بتوجيه لاعبيه عبر الفيديو.

ويرى البعض من جماهير نادي الحسين، أن الإدارة كان يجب عليها أن لا توافق على ابتعاد مدربها في هذه اللحظات المهمة بالدوري، ما يعيد إلى الأذهان أخطاء إدارية تسببت في ضياع لقب الدوري الماضي، عندما شهدت مراحل حاسمة في الدوري اجراء تغييرات على الجهاز الفني في خضم المنافسات، ما تسبب في نزيف لنقاط الحسين إربد، وبالتالي ضياع لقب الدوري الذي كان قريبا جدا.

الجمهور تمنى أن لا يؤثر تواجد موتا خارج الأردن على الفريق فنيا في المرحلة الحالية والمهمة، حيث يعول الجمهور على خبرات اللاعبين، لمواصلة حصد النقاط وتحطيم الأرقام القياسية، حتى في غياب المدرب.

الجمهور يتابع إصابة التعمري

راح عدد من عشاق وجماهير المنتخب الوطني لكرة القدم، يتابع بقلق تفاصيل إصابة لاعب المنتخب الوطني المحترف في مونبيلييه الفرنسي موسى التعمري، بعد أن خرج مصابا في مباراة فريقه أمام لانس في الدوري الفرنسي.

ويأمل الجمهور أن لا تؤثر إصابة التعمري، على مشاركته في صفوف المنتخب خلال منافسات بطولة كأس آسيا المقبلة في قطر.

خطوات أولية للاستعانة بـ"الفار" في ملاعبنا

كشفت معلومات أن اتحاد كرة القدم، بدأ خطوات أولية، للوقوف على مدى إمكانية الاستعانة بتقنية الفيديو "الفار"، في الموسم الكروي المقبل، في ظل ضرورة تفعيل هذه التقنية في ملاعبنا.

المعلومات الراشحة من أردنيين مطلعين في هذه التقنية، تفيد أن اتحاد الكرة بدأ بالاطلاع على عروض لتركيب تقنية الفيديو في ملاعبنا، والتعرف على التكلفة ومدى قدرة الملاعب المحلية على استيعاب هذه التقنية التي لم يتم استخدامها في المنافسات المحلية أبدا.

يشار إلى أن المساهمين بشكل فاعل في تشغيل تقنية الفيديو في المنافسات السعودية والإماراتية لكرة القدم، هم من الكفاءات الأردنية في هذا المجال.

اتحاد الكرة ينتظر عودة عموتة اليوم

ينتظر اتحاد كرة القدم، عودة المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة، المقرر وصوله إلى الأردن اليوم.

ووفق المعلومات فإن عموتة أبلغ اتحاد الكرة، أنه سيغادر المغرب اليوم عائدا إلى عمان، لمتابعة شؤون المنتخب، والتحضير لإعلان تشكيلة المنتخب المشارك في كأس آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل.

بوادر لشركة راعية في اتحاد الكرة

تفيد المعلومات أن مفاوضات جارية حاليا بين اتحاد الكرة وشركة راعية، آملا في التوصل لاتفاق بالتعاقد مع شركة راعية لمنافسات دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي.

وشهدت الأيام الماضية، مفاوضات اتسمت بالسرية، بين اتحاد الكرة والشركة، بانتظار الوقوف على نتائج المفاوضات، قبل التعرف على النتائج سواء ايجابية أو سلبية.

وتترقب أندية المحترفين بشغف، إيجاد شركة راعية لمنافسات الدروي، أملا في المساهمة ولو بمبلغ بسيط، لتغطية تكاليف الدوري المرهقة.

كواليس النجوم

. المدرب الأردني في قطر ماهر إسماعيل، استثمر الوقت للقيام برحلة إلى الديار المقدسة لاداء مناسك العمرة عن والدته.

إسماعيل يعتبر من المدربين الأردنيين المتميزين في الخارج، خاصة بحكم عمله في فرق الفئات السنية في قطر.

. أحد أندية المحترفين لكرة القدم، بدأ بانتهاج سياسة "التسليك"، لاقناع لاعبيه بمواصلة التدريبات، لحين انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري.. النادي بدأ باقناع لاعبيه بالاستمرار في التدريبات، مقابل منحهم مبالغ مالية على سبيل "التسليك"، بحيث يحصل لاعبون على حوالي 50 دينارا، ويحصل آخرون على حوالي 100 دينار وهكذا.. أحد اللاعبين أشار إلى أن الإدارة تسعى لاسترضاء اللاعبين حتى نهاية مرحلة الذهاب، ومن ثم التوجه نحو "تطنيشهم" في ظل فترة التوقف الطويلة.

. لاعبو فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، لم يدخلوا في معسكر مغلق في الفندق، قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام سحاب التي انتهت بالتعادل 1-1.

. الحكمان الأردنيان أدهم مخادمة وأحمد فيصل يغادران إلى الفلبين، للتواجد كحكمي "فار"، في مباراة بدوري أبطال آسيا.

. حالة الفقر المدقع لبعض الأندية، دفعت اللاعبين لعملية الاحماء قبل المباراة الرسمية بلباس منوع، بحيث ارتدى كل لاعب قميصا مختلفا عن الآخر.

. يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لإعلان تعيين محمد وريكات منسقا إعلاميا للمنتخب الذي تنتظره مشاركات مهمة قريبا.

. مساعد مدرب فريق الحسين إربد ماركو، تابع مبارة الفيصلي وسحاب التي جرت أول من أمس على ستاد عمان.. مساعد مدرب الحسين يرغب في رصد فريق الفيصلي استعدادا للمباراة التي تجمع الفريقين الخميس المقبل بدوري المحترفين..تعادل الفيصلي مع سحاب ووفق اراء المعنيين في الحسين إربد، يزيد الضغط على الفيصلي للبحث عن الفوز ولا شيء غيره في مباراة الخميس.. الفريقان يخوضان المباراة تحت ضغط كبير، نظرا لاهميتها.

. اتحاد كرة القدم، عمم على أعضاء الهيئة العامة، بتفاصيل اجتماع عمومية الاتحاد العادي الذي يعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت المقبل، في فندق كمبنسكي بعمان.. جدول أعمال الاجتماع يتضمن تقرير نشاطات الاتحاد لعام 2022، والتقرير المالي للسنة المالية 2022، ومرفقات الاجتماع.

. الحديث عن احتجاب اللاعبين بسبب تأخر المستحقات، بات أمرا عاديا وعلنيا في العديد من الأندية التي بدأت تصرح رسميا باحتجاب اللاعبين عن التمارين، بسبب عدم حصولهم على الرواتب الشهرية.







