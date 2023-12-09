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الحمد يدعو لاعادة دراسة تاريخ القدس وبيان عوار السردية الاسرائيلية

12/9/2023 11:31:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا الدكتور زيد الحمد الى اعادة دراسة تاريخ القدس وبيان عوار السردية الاسرائيلية، و الغربية، وتنقية الاخبار المتعلقة بها من الاسرائيليات.
وقال في محاضرة بعنوان“القدس والهيكل دراسة حضارية معمارية نظمتها امس جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية: لابد من بناء صورة جديدة للقدس بمنهاج علميّ محايد وبناء على العوامل التاريخية ، التي تبيّن نقاط الضعف في الرواية السائدة.
واضاف الحمد ربّما يكون التطوّر التاريخي للتخطيط العمرانيّ لمدينة القدس منذ العهد الإسلاميّ واضحًا نسبيًّا، وبدرجة أقلّ في العهدين الروماني والبيزنطيّ، لكنّ تخطيط المدينة في وقت نشأة المملكة الموحّدة (داود وسليمان عليهما السلام) يلفّه غموض وارتباك. والسبب في ذلك يعود لأنّ أكثر مصادره الرئيسة من التوراتيّات (الإسرائيليّات)، وتسوده حاليًّا الدراسات الغربيّة، ولا نكاد نجد دراسة أصيلة حول الموضوع لدى الباحثين المسلمين.
وبين الحمد أن أهمّيّة موضوع القدس ترتبط بأن تتجلّى لدى الباحثين أرضيّة معرفيّة تمكّنهم من المناقشة العلميّة للتخطيط العمراني للقدس في تلك الفترة، وما يرتبط به من الجغرافيا التاريخيّة والمنشآت المقدسيّة الرئيسة كالمسجد الأقصى والهيكل، وذلك بعيدًا عن خضوعهم لرواية أحاديّة المصدر يشوبها احتمال تضارب المصالح.
وزاد ان الهيكل يمتاز بانه في داخله غرفة قدس الاقداس التي فيها تابوت موسى مما يعني ان وظيفته السلطة والحكم وليس العبادة واقامة الشعائر الدينية كما يدعي اليهود، موضحا ان كلمة صهيون تعني المكان المرتفع مثل صهوة احصان وهي اعلى ما في الحصان.
والدكتور الحمد استاذ جامعي حاصل على درجة الدكتوراة في في هندسة العمارة ، ومختص في العمارة الإسلامية ، وباحث في عمارة القدس وآثارها.

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