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200 بذرة في كل حبة فراولة.. ما أبرز فوائدها؟

12/9/2023 11:31:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هل أنت من مُحبّي ثمار الفراولة؟ إذا ستشعر بالسرور حتما عندما تتعرف إلى فوائدها العديدة والمتنوعة. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية"
وتُعتبر الفراولة مصدرا غنيا لمجموعة واسعة من المركبات المغذية، مثل السكريات، والفيتامينات، والمعادن، إضافة إلى المركبات غير المغذية والنشطة بيولوجيا، مثل الفلافونويدات، والأنثوسيانين، والأحماض الفينولية.
وبشكل عام، تساهم جميع هذه المركبات في تعزيز صحة الإنسان والوقاية من الأمراض. وقد تناولت مجموعة كبيرة من الدراسات فوائد استهلاك الفراولة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا.
وتأتي من بينها:
الوقاية من اضطرابات الالتهاب والإجهاد التأكسدي
الحدّ من الاضطرابات المرتبطة بالسمنة ومخاطر أمراض القلب
الحماية من أنواع مختلفة من السرطان.
وتُعتبر الفراولة من بين أكثر أنواع الفاكهة شعبية، حيث تمتاز بمذاقها الحلو عند قطفها في الوقت المناسب.
وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين (C)، والألياف، والبوتاسيوم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information".
وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، أن فيتامين "سي" يُساهم في تقوية المناعة.
ويتواجد في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفاكهة من بينها الجوافة، والبرتقال، واليوسفي.
حقائق ممتعة
ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" بعض الحقائق عن فاكهة الفراولة، والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.
وتأتي من بينها:
الفراولة ليست توتًا من الناحية الفنية نظرًا لوجود بذورها في الخارج.
يوجد حوالي 200 بذرة صغيرة في كل ثمرة فراولة.
يوجد أكثر من 600 نوع من الفراولة.

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