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الإجازة.. حينما تكسر حالة الملل وتنفع الجسد والعقل

12/9/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- يحتاج الفرد بين الحين والآخر إلى الابتعاد عن الضغوط والروتين اليومي، وإلى تجديد نشاطه؛ لكي يستعيد قدرته الجسدية والذهنية.
الإجازة كلمة ذات وقع سحري محبب للجميع، فالكل ينتظرها من وقت لآخر، وأحيانا بفارغ الصبر؛ لكسر حالة الملل والتخلص من المسؤوليات الدورية والروتينية.
والشعور الجيد تجاه الإجازة لا يعني مطلقا تفضيل الكسل وعدم الجدية والرغبة في الهروب من الواجبات، بل هو حالة طبيعية تعكس مطالبة أجهزة الجسم بالتوقف قليلا لشحن الطاقة من جديد.
تشير دراسة علمية حديثة إلى أن الإجازة هي الطريقة المثلى لتحسين الأداء الإدراكي للإنسان، فهي ليست مجرد وقت يقضيه الإنسان متوقفا عن أداء ما اعتاد فعله بشكل عام، بل إنها ذات تأثير كبير ومهم على الصحة النفسية والعقلية والجسدية للإنسان، وفق ما تؤكده نتائج دراسة أميركية حديثة صادرة عن جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو.
كما لفتت الدراسة إلى أن الوقت الذي نقضيه في الإجازة يساعد على الحد من العمليات البيولوجية الضارة المرتبطة بالتوتر، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للإنسان؛ "فكلما ابتعدنا عن مشاغل الحياة ومسؤولياتها وبحثنا عن الاسترخاء لبعض الوقت، لاحظنا على أنفسنا تغيرات إيجابية"، هذا ما توضحه أليسا س. أبيل، أستاذ الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا والباحثة الأولى في الدراسة.
إذا فنحن لا نكون بعد الإجازة كما كنا قبلها؟ "الإجازة من أهم المحفزات التي تؤثر بشكل إيجابي على أداء الموظفين، إذ يكون الموظف قادرا على اتخاذ قرارات أفضل، وتكون رؤيته وتقييمه للأشياء أوضح، كما يستطيع أن يجد حلولا مبتكرة لمشكلات العمل، وذلك على العكس تماما من وضعه قبل الإجازة".
وهناك مؤشرات تدل على أن القدرة الإدراكية للشخص أصبحت متدنية ولا تعمل بالكفاءة المطلوبة، وهو ما ينتج عنه قرارات غير صحيحة ودون دراسة جيدة؛ إذ تسيطر على الشخص العصبية والتوتر فلا يحسن التعامل مع مَن حوله، ويصبح كثير النسيان، وهو ما يسمى علميا بمتلازمة الاحتراق النفسي burnout الناتجة عن الإجهاد العقلي والنفسي الذي تتسبب فيه ضغوط العمل.
وهذا السلوك غير الطبيعي ليس إلا إشارات يرسلها المخ للتعبير عن احتياجه إلى التوقف عن العمل. ولذلك فإن المنشآت تكون مجبرة أحيانًا على استخدام حقها القانوني بإعطاء العاملين إجازة إجبارية قد تصل إلى ستة أيام متتالية تخصم بعد ذلك من رصيد إجازاتهم السنوية بخاصة للموظفين الذين لا يطلبون اجازات سنوية.
وفي أحيان كثيرة، نرى حولنا العديد من هؤلاء الأشخاص أو نكون نحن أنفسنا منهم، ونظل نتعجب ونبحث بشتى الطرق عن أسباب لهذه الحالة دون أن ندرك أن الحل غاية في البساطة: أخذ إجازة!
من المؤكد أن الإرهاق والتوتر والتعرض لضغوط العمل فترات طويلة لا يؤثر فقط على السلوك والنشاط العقلي للإنسان، بل يؤثر على صحة الجسم بشكل عام ويمثل سببا رئيسيا للإصابة بالأمراض الخطيرة، والعكس تماما يحدث عندما يهتم الإنسان بخلق توازن بين العمل والراحة في حياته وتكريس وقت للتأمل والاسترخاء.
التوتر والاجهاد في العمل أضرار ومخاطر
إن الحديث عن الارتباط بين الضغوط والتوتر وبين صحة الإنسان، خاصة مع الإيقاع الصاخب المتسارع للحياة، أصبح يفرض نفسه يومًا بعد يوم على الساحة العلمية التي لا ينفك باحثون يدقون ناقوس الخطر ويطلقون التحذيرات من مخاطر الاستمرار في السير في الحياة دون التوقف لالتقاط الأنفاس وتمضية بعض الوقت في التأمل والاسترخاء.
وقد أثبت العديد من الدراسات العلمية الحديثة وجود علاقة وثيقة بين الضغط العصبي المستمر وإصابة الإنسان بأمراض عقلية مثل الزهايمر، ويشير بعضها إلى أن الذاكرة تتأثر بشدة والخلايا تصاب بالشيخوخة كرد فعل للنهج الخطأ في التعامل مع الضغوط.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالسرطان وأمراض القلب والأمراض النفسية على القائمة الطويلة -بل والمخيفة- لتأثير الضغوط، كما يوضح وسام الشريف، أستاذ علاج الأورام المساعد بمستشفى القصر العيني، قائلا: "هناك المزيد من الدراسات التي تتجه للبحث عن العلاقة بين الضغوط التي يتعرض لها الإنسان لفترات طويلة ومتتالية وبين إصابته بالأمراض المزمنة".
وتربط هذه الدراسات ربطا مباشرا بين احتمالات الإصابة بهذه الأمراض وبين العمل لفترات طويلة والتعرض لضغوط دون الحصول على قدر كاف من الإجازات، وهو ما يؤدي إلى ضعف مناعة الجسم والتشتت الذهني والاكتئاب.
أن العديد من العاملين لا ينتبهون لأهمية الإجازة، قد يكون ذلك بسبب ثقافة رؤساء المنشآت الذين يبدون التقدير ويميزون كل مَن يضحي بإجازاته أو تمتد ساعات عمله لما بعد مواعيد العمل الرسمية.
والكثير من ذوي الأمراض المزمنة والخطيرة، وبالبحث حول نمط حياتهم، يكتشف أن الضغوط المتواصلة دون راحة كانت ضمن الأسباب الرئيسية لإصابتهم بتلك الأمراض. وعليه فإن قضاء إجازة هادئة بين الحين والآخر وتغيير نمط الحياة بحيث يصبح الاسترخاء والتأمل جزءا من الروتين الحياتي، هو أول وأهم خطوة في العلاج.
أجهزة الإعلام مَنوط بها نشر هذه الثقافة وتعريف المواطنين بنمط الحياة السليم المناسب للحياة العصرية السريعة والمضغوطة التي نعيشها، فالاسترخاء لفترة لم يعد من الكماليات، بل هو سلوك أساسي يجب أن يتبعه الإنسان للحفاظ على صحته.
الاجازة.. متى وكيف؟
إذا، التوقف عن الجري باسم العمل أو المسؤوليات ولو لفترة وجيزة، وتكريس بعض الوقت للتنفس بعمق والاسترخاء والتأمل لإبطاء حركة محركاتنا الداخلية؛ أصبح ضرورة لا يجب الاستهانة بتأثيرها علينا.
السؤال الحقيقي: هل نعلم كيفية القيام بذلك بالطريقة الصحيحة؟ وهل نعلم متى وكيف يجب اتخاذ القرار بالانسحاب لبعض الوقت والانفصال عن العمل؟
لكي يحافظ الإنسان على توازنه النفسي وصحته الجسدية لا بد أن يمضي إجازة لا تقل مدتها عن ثلاثة أيام، تتكرر من ثلاث مرات إلى أربع على مدار العام، بخلاف إجازات نهاية الأسبوع، هذه هي الوصفة المثالية لكي يتخلص الإنسان من ضغوطه ويفرغ الشحنة السلبية من داخل جسده، ويجب أن تكون الإجازات الأسبوعية بمنزلة فاصل قصير يجري الاستفادة منه أيضًا، وعدم إهداره كله في إتمام المسؤوليات المتراكمة خلال الأسبوع.
ولكن من المؤكد أن الإجازة لن تكون مؤثرة إلا إذا قضيت بالشكل السليم. وتعد أفضل طريقة للاستفادة من الإجازات هي السفر، أو على الأقل الخروج إلى الأماكن المفتوحة.
وفي أثناء أيام العمل، يجب على العامل أن يتوقف لدقائق أو ثوانٍ ليسترخي بإغماض عينيه وتخيل منظر طبيعي أو تذكر موقف مبهج، فالتجارب المكتسبة من السفر وزيارة أماكن مختلفة، والنظر والتأمل في الطبيعة؛ لها قدرة كبيرة على تقوية جهاز المناعة وتصفية الذهن واكتساب طاقة إيجابية.

الصيدلي ابراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة

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