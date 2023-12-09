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أفلام تحريكية قصيرة تجتمع في دورة فلسطين لأفلام كرامة

12/9/2023 11:31:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وسط الأفلام التي عرضت وتعرض ضمن فعاليات الدورة 14 (دورة فلسطين) من "كرامة لأفلام حقوق الإنسان" المتواصلة في المركز الثقافي الملكي في عمان؛ يلتقط المتابع مساحة مهمة للأفلام التحريكية القصيرة بمعظمها.
"دزينة تحريكية" جميعها أفلام قصيرة باستثناء فيلم واحد هو "البرج" The Tower الذي يحقق حضورًا لافتًا ضمن تشكيلة أفلام الدورة الاستثنائية.
يروي "البرج" قصصا عن أجيال متعاقبة من الفلسطينيين، يحكي عن نكبة العام 1948. وردة فتاة لم تتجاوز الحادية عشرة من عمرها، تعيش في مخيم "برج البراجنة" في لبنان، قريبة وجدانيا ودلاليًا من جدها الذي دافع عن فرصتها بالتعليم عندما كانت والدتها، مضطرة، لإخراجها من المدرسة بسبب ظروف الأسرة الاقتصادية والمعيشية.
الأمل هو العنوان المشرق الذي تتمسك به وردة إنه، بالنسبة لها، الغد الذي تحلم أن يأتي لها ولشعبها بالأخبار السارة، إنه برجها الذي تطل من فوقه نحو العالم الآخر خلف البحار.
تتجلى في الفيلم الذي حاز على جائزة "ليف أولمان للسلام"، وجائزة "لجنة التحكيم لثاني أفضل فيلم تحريكي" في مهرجان شيكاغو الدولي لسينما الأطفال، ثنائية جدلية بين وردة وجدها الذي أصر على أن تنهي دراستها من جهة، ومن جهة ثانية، سلمها، من دون غيرها، أمانة الاحتفاظ بِمفتاح بيته في الجليل.
في مقابلة معه في رام الله يقول مخرج الفيلم النرويجي ماتس غرورود: "إنه اختار التحريك وجهة ليخلق حالة من الأنسنة التعويمية لِمختلف شخصيات الفيلم، إذ يسهل على المتلقي أن يتخيل نفسه مكان هذه الشخصية الكرتونية التحريكية أو تلك، في حين، لو كانت تلك الشخصية ممثلا حقيقيًا من لحم ودم، فسوف تصبح المحاكاة أكثر صعوبة والإحلال غير وارد".
تجمع وردة شهادات عائلتها عبر الأجيال، تقرع كل أبواب الأمل، لا تنسى جدها، لا تنسى تعليمها، لا تنسى فلسطينها.
إضافة إلى "البرج" أيقونة الأفلام التحريكية في المهرجان، فإن أحد عشر فيلمًا تحريكيا قصيرا وجدت لها مساحة ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة، تراوحت مدتها بين أطولها "الليل" (16 دقيقة)، وأقصرها "خربشة" (أربع دقائق).
في "بيت الترقيع" التحريكيّ القصير (15 دقيقة)، للمخرج حازم الآغا، نكتشف أن جنين ليست المدينة الفلسطينية المشرقة ببطولاتها وصمود أهلها وأبناء مخيمها، بل هي امرأة فلسطينية في منتصف العمر تضطر إلى كسب لقمة عيشها من خلال تنظيف المنازل.
أما في الفيلم التحريكي القصير "موت الضوء" للمخرج عامر الشوملي، فيتبين لنا في ست دقائق مدة الفيلم، أن الموت ليس الخسارة الفادحة في الحياة، بل الخسارة الأكبر هي، بحسب الصحفي والكاتب الأميركي نورمان كوزينز: "ما يموت بداخلنا ونحن أحياء". عن فلسطين (السجن الكبير) يتحدث فيلم الشوملي، عن وهم السلام، وحقيقة الاختناق اليومي، أن التعطش للحرية؛ هذا التعطش الذي لا يسقط بالتقادم.
في (16 دقيقة) تحريكية، يقول لنا فيلم "الليل" لمخرجه أحمد صالح: "إن غبار الحرب يجعل العيون لا تنام، وإن الليل يجلب السلام والنوم للناس المكسورين في المدن المكسورة، وحدها عينا أم الطفل المفقود تبقيان صامدتين محدقتين مستيقظتين. هل هي عينا الوجه؟ أم عينا القلب؟ أم عينا الفقد؟ هذا ما يخبرنا به الليل.
في الفيلم التحريكي "حضارة المساواة" (أربع دقائق) للمخرج إبراهيم البوعينين، تتجلى الموسيقا بوصفها بطلا، وراوية حركة، ومقياس جمال. بمواءمة أسلوب الأكابيلا يختار المخرج أغنية منحازة للعيش في سلام ووئام، بغض النظر عن هويتنا، أو كيف نبدو.
وفي فيلم "نحن الأرض" للمخرجة زوي روز الذي يعكس عالما مليئا بالتلوث والصراعات والقلق البيئي واغتراب الفرد والخوف من المستقبل، يرقد الإنسان بلا أمل ويحيط به الظل. لكن الغضب ورفض الكارثة المقبلة سوف يشعل فيه (ربما فينا جميعا) شعلة حياة تحمل أملًا بغد أفضل.
وأخيرًا، يلقي الفيلم التحريكي "إلى البحر" (ثماني دقائق) للمخرج إيشان طومسون، ضوءًا معبرًا نحو صياد فلسطيني يخترق الحصار البحري لأجل عيني ابنته المريضة، التي تحتاج إلى علاج غير متوفر في غزة المحاصرة.

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