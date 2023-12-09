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أن نبقى على قيد الحياة ونحيا بسلام.. أحلام الغزيين تتناثر في كل قصف

12/9/2023 11:31:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- طفلة جريحة في غزة، لا تتجاوز العشرة أعوام تسأل أحد الأطباء القائمين على علاجها وسط عشرات الجرحى والشهداء، لتقول "عمو أحكيلي هذا حلم ولا حقيقة".
هي تعتقد أن ما حل بها وعائلتها والحي الذي تقطن به أحلام وكوابيس، ولكن الحقيقة المرّة أن ما يحدث واقع مرير، بل قد تكون الأحلام أكثر رحمة بطفولتها وحقها في الحياة.
"أحلام أهل غزة حتى فترة قريبة كانت روتين حيّاة.. ولكنها الآن باتت تنحصر في "البقاء على قيد الحياة"، والاستيقاظ صباحاً وتفقد الأهل والأحباب، و"هدنة أو وقف لشلال الدم الذي استنزف الدموع والمشاعر". ولكن من بين الركام تخرج الأحلام الوردية التي تنبعث من نفحات النصر.
"انهارت أحلام أهل غزة كما انهارت بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم بفعل القصف الهمجي الصهيوني والتواطؤ الدولي.. أحلام الغزاوي اليوم فقط أن يبقى على قيد الحياة، وأن يتمكن من إخراج أفراد عائلته من تحت أنقاض الدمار في حال تم قصف المنزل، وأن يعثر على جثث أطفاله الشهداء كاملة غير مقطعة"، ذلك كان حديث أحد الغزيين في وصف الأحلام التي يعيشها أهل غزة يومياً.
ولكن، من بين كل ذلك الوجع يبعث الله ما يروي النفوس من آمال الأطفال والشباب الذين ما يزالون يتأملون أن تكون حياتهم في وطنهم، "وما دام الإنسان يحلم فإنه على قيد الحياة"، تلك المقولة كفيلة بأن تجعلهم يحلمون بالغد المُشرق، فكل نفق مظلم آخره نافذة ضوء.
في غزة، هناك أحلام بسيطة، قد لا تجاوز دفتراً وأقلام ألوان، و"فرشة التخت"، كما يصفها أحد أطفال غزة، وآخر يتمنى أن يعود إلى روتينه اليومي الصباحي، مروراً بساعات العمل، وفقرة الجلوس على مائدة الغداء، ومنهم من يحلم بأن يعود للجلوس لدقائق على شاطئ البحر "الغزي".
مقابلات يومية، ومقاطع فيديو مصورة كثيرة يتم عرضها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت منصة ومرجعا للعالم أجمع للاطلاع على ما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة بعد الحرب الوحشية عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تلك المقاطع تحوي المئات من الأحلام البسيطة التي يراها كثيرون أنها "عادية ومن أمور الحياة اليومية والمملة أحياناً، ولكنها لأهل غزة باتت أحلاما يتمنون العودة لها بعد زوال تلك الغمة.
"بحلم أرجع على مدرستي ومع أصحابي وألعب في ساحة المدرسة وأشوف معلميني وأوقف في الطابور"، هذا روتين يومي لأي طفل يحيى في كل بقعة في العالم، بيد أنها باتت لأطفال فلسطين أحلاما قد يراها بعضهم شبه مستحيلة لما يعيشونه اليوم من ويلات الحروب، التي دمرت بيوتهم وساحات مدارسهم، وملاعبهم وحدائقهم.
العدوان الوحشي الذي يستمر منذ أكثر من 60 يوما، واستمرار النزوح وترك تلك الأماكن التي كانت حتى فترة قريبة "آمنة"، غيرت من أحلام الغزيين يوماً بعد يوم، حيث بات الحلم الآن "البقاء آمناً في إحدى ساحات المساجد أو المدارس التابعة للأونروا، في حال كانت آمنة، بيد أن كل مكان في غزة بات غير آمن الآن.
أحد الشباب المتواجدين في ساحة إحدى المساجد، بدأ بالمسير بين الخيم البسيطة أو الزوايا التي يتواجد فيها النازحون الآمنون، وبدأ بسؤالهم "شو بتحلم تعمل بس تنتهي الحرب؟" فكانت إجاباتهم مختلفة وصادمة أحياناً، إذ أجاب أحدهم "أحلم أن أنام فقط بدون شيء"، فيما قال آخر "بدي أشوف عيلتي، من أول الحرب ما شفتهم واشتقت لأمي كثير".
أغلبهم شباب لا تتجاوز أعمارهم عشرين عاماً، يعانون من تبعات تلك الحرب الطاحنة، ولكنهم أرهقهم التعب والعناء مما عايشوه خلال هذه الفترة، لذا أجاب أحدهم "أول شيء أقوم به بعد الحرب أنه سيقوم بإطفاء الهاتف، وينام ثلاثة أيام متتابعة ومن ثم سيعرض نفسه على طبيب نفسي"، فيما قال آخر: "أتمنى أن أجد بيتا أنام فيه لأن بيتي انقصف".
وفي مقطع يظهر فيه أحد الغزيين يتحدث وبشكل "طريف" عن حلمه بأن يعود فقط لممارسة التمارين الرياضية الصباحية التي اعتاد أن يقوم بها مع أصدقائه، إذ إن الأمر لا يتوقف فقط على التمارين الرياضية الصباحية، وإنما بتلك التفاصيل البسيطة التي كان يعيشها مع أصدقائه، ويقول موجهاً حديثه للعالم: "ما تقوم به أنت اليوم في بيتك ومع عائلتك هو حلم وقد يكون بعيد المنال عن أهل غزة" وخاصة بعدما فقدت مئات العائلات أحباء وأصدقاء وأفرادا من أسرهم.
حتى كبار السن، لم يكونوا بمعزل عن تلك الأحلام، ففي جلسة في إحدى مدارس الأونروا، تحدثت سيدات عن أحلامهن لتبادر إحدى المسنّات بالقول "وقفوا إطلاق النار مشان الله، بدنا نعيش حرام عليكم"، لتقف إحدى الفتيات التي لم يتجاوز عمرها العشر سنوات تقريباً، وتقول إنها تحلم بأن تعود إلى بيتها ومدرستها سالمة غانمة.
وفي مقطعٍ آخر، كذلك ركز فيه مصور الفيديو على الأطفال مرة أخرى، وسألهم عن أحلامهم فيما بعد أو الآن لتكون هذه إجابات جميع أطفال غزة، وهم يركضون أمام أحد مراكز اللجوء بعد نزوحهم مع عائلاتهم: "بحلم أشوف أمي وآكل خبز، بحلم آكل شاورما، بحلم أرجع أشوف أبوي، بحلم آكل سكر، بحلم يرجع أخوي يعيش".
كما أجاب أحد الأطفال عن حلمه بأن يخرج جميع الأسرى من السجون بعد انتهاء الحرب، وآخر قال: أحلم أن أفتح قناة يوتيوب وأبث منها ما أريد، وطفل، على ما يبدو أنه ابن شهيد يقول: "أحلم أن يرجع أبوي يعيش لأني مشتاقله".
إحدى الفتيات اليافعات تقول بأنها: "تحلم بأن تعود مرة أخرى للجلوس عند البحر وتتناول الإفطار وتشرب الشاي وتبقى حتى مغيب الشمس".
ومنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، كان العالم قد احتفل باليوم العالمي للصحة النفسية تحت مجموعة من الشعارات والنداءات العالمية، والتي تتضمن التأكيد على أن "الصحة النفسية كحق عالمي من حقوق الإنسان من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع"، وذلك من خلال ضمان الحق في الحماية من المخاطر، والحصول على رعاية نوعية لما لها من أهمية في رفاهية المجتمعات.
بيد أن مختصين في مجال الرعاية الصحية النفسية، أكدوا في عدة محاور على أن ما يحدث في غزة من شأنه أن ينعكس على الصحة النفسية والسلوكية على سكان غزة بشكلٍ عام، والأطفال وجه التحديد، كونهم يتعرضون للعنف الكبير من خلال القصف الدائر على مدار اليوم، ومشاهدة الموت من حولهم، وفقدان عائلاتهم، ما سيكون له على المدى البعيد مخاطر نفسية كبيرة، من شأنها كذلك أن "تدمر طموحاتهم وأحلامهم".
هي مجموعة صغيرة من أحلام أهل غزة، لا يمكن حصرها، بيد أن جميعها تصب في حلم "السلام ،الأمان، والعيش بكرامة على أرضهم، وأن تعود السماء زرقاء كما كانت، وتضيئها النجوم ليلاً بدلاً من القنابل المضيئة، وأن يستيقظ أطفالهم على أصوات المنبه لا أصوات الانفجارات، والجري نحو ساحة المدرسة بعد سماع صوت الجرس للالتحاق بالطابور الصباحي وغناء النشيد الوطني ورفع العلم الفلسطيني.

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