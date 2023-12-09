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الميثاق: الناقل الوطني مشروع استراتيجي للدولة

12/9/2023 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دان حزب الميثاق الوطني وباشد عبارات الغضب مخطط جماعات مستوطنين دينية لتنظيم مسيرة معلنة ضد أوقاف القدس الإسلامية، والوصاية الهاشمية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وبدعم من سلطات الاحتلال، واصفا هذا المخطط بالخبيث، ومحذراً من أن هذا المخطط من شـأنه أن يؤجج الصراع في المنطقة ويعمل على توسعة نار الحرب المستعرة، ويعتبر تعديا واضحا على حرمة المقدسات، وانتهاك صارخ لحق المسلمين الخالص في المسجد الأقصى المبارك.

وطالب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع ٣٩ الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم السبت المسلمين والعرب وأحرار العالم بدعم صمود أوقاف القدس الإسلامية والمقدسيين المرابطين والمدافعين عن الأقصى الشريف والتصدي لكل محاولات الاحتلال للنيل من المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية مستمرة بالحفاظ على هوية المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف بمساحته 144 دونم خالصا للمسلمين لا يقبل الشراكة أو التقسيم الزماني أو المكاني كما يريد المحتل.

من جانب آخر، أكد حزب الميثاق الوطني دعمه وإيمانه الكامل لتوجيهات جلالة الملك للحكومة للعمل على إنجاز مشروع الناقل الوطني الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا للدولة في ظل الأزمة المائية التي نواجهها نتيجة للعديد من العوامل المتمثلة في التغير المناخي وتراجع الموسم المطري، وزيادة التعداد السكاني الناتج عن موجات اللجوء التي شهدتها المملكة خلال العقد الماضي نتيجة لصراعات وحروب تمر بها بعض دول الجوار الشقيقة.

على صعيد آخر، عبر الميثاق الوطني عن فخر واعتزاز الأردنيين بحجم المساعدات الإنسانية التي أرسلها الأردن بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك وإشراف ومتابعة سمو ولي العهد للأشقاء في قطاع غزة والتي بلغت 17 طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي، بالإضافة إلى رفد القطاع الصحي في غزة بالمستشفى الميداني الأردني الثاني، وكذلك إرسال مستشفى ميداني للضفة الغربية ومساعدات إنسانية لدعم صمود أهلنا في فلسطين المحتلة.

و أشاد الميثاق بالجهود والدور الكبير الذي بذله الإعلام الأردني الرسمي والخاص في تغطية العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة والذي تسبب بارتقاء عشرات الالاف من الشهداء والمصابين وتدمير البنية التحتية في القطاع، وهدم المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس ومساكن المدنيين.

وقال الميثاق إن الإعلام الأردني استطاع أن يوظف كافة جهوده في نقل الصورة الحقيقة لدور الدولة الأردنية على المستويين الرسمي والشعبي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مواجهة آلة الحرب لسلطات الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال التحركات الدبلوماسية وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء، مؤكدا أن الإعلام الأردني دائما كعادته حاضرا بقوة في القضايا المفصلية للأمة، ورافعة للقضية الفلسطينية.

ودعا الميثاق الوطني الحكومة وكافة مؤسسات الدولة المعنية مواصلة دعم الاعلام الاردني كإعلام دولة وطني عروبي هادف، يدعم الجهد المؤسسي ورافعة من روافع الإصلاح.

MENAFN09122023000072011014ID1107564916

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