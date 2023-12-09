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شكر على تعاز من عشائر الدعجة وأبو جاموس والعجارمة والمرعي

12/9/2023 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بسم الله الرحمن الرحيم
"وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون" صدق الله العظيم.

شكر على تعاز

تتقدم عشائر الدعجة عامة وأبو جاموس خاصة وعشائر العجارمة عامة والمرعي خاصة بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم و صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم.

وللأسرة الأردنية الواحدة الرسمية والشعبية ولكل من قام بواجب المواساة والعزاء بوفاة المغفور لها باذن الله الحاجة عائشة محمد هليل العجارمة "ام ايمن" أرملة المرحوم منصور حمد فلاح أبو جاموس، سواء كان ذلك بالمشاركة في تشييع جثمانها الطاهر أو الحضور الى بيت العزاء او النعي بالصحف او ارسال البرقيات والرسائل أو الاتصال الهاتفي من داخل وخارج الاردن او عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

شكرا الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم عنا خير الجزاء ولا أراكم مكروها بعزيز.

MENAFN09122023000072011014ID1107564914

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