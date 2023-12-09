إنقاذ شخص سقط داخل بئر ماء بالرمثا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انقذت فرق الانقاذ الاسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد شخص تعرض للسقوط داخل بئر ماء فارغ يبلغ عمقه 10 أمتار بمنطقة الرمثا.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الدفاع المدني تحرك بعد ورود بلاغ حول الحادثة على الفور وتمكنت من إخراج الشخص المصاب من داخل البئر باستخدام معدات الانقاذ الخاصة بمثل هذه الحوادث.
وأضاف، إن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بالموقع والذي كان يعاني من رضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم ومن ثم نقله الى مستشفى الرمثا الحكومي وهو حاليا قيد العلاج.--(بترا)
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