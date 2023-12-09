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إنقاذ شخص سقط داخل بئر ماء بالرمثا

12/9/2023 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انقذت فرق الانقاذ الاسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد شخص تعرض للسقوط داخل بئر ماء فارغ يبلغ عمقه 10 أمتار بمنطقة الرمثا.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الدفاع المدني تحرك بعد ورود بلاغ حول الحادثة على الفور وتمكنت من إخراج الشخص المصاب من داخل البئر باستخدام معدات الانقاذ الخاصة بمثل هذه الحوادث.
وأضاف، إن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بالموقع والذي كان يعاني من رضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم ومن ثم نقله الى مستشفى الرمثا الحكومي وهو حاليا قيد العلاج.--(بترا)

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