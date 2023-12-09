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استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي وأفراد عائلتها في غزة

12/9/2023 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الاسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.
وحّمل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد هذه العائلة.
وقال السفير القضاة بأنه قد تم التواصل مع والد المواطنة الأردنية، رحمها الله، والذي يقيم في المملكة، وتقديم واجب العزاء.
كما أعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الشهداء رحمهم الله، سائلاً المولى عز وجل أن بتغمدهم بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

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