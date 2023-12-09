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إسرائيل والتحالف الغربي.. التوسع والسيطرة

12/9/2023 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ابراهيم بدران






منذ صدور وعد بلفور عام 1917 كان لبريطانيا الدور الرئيسي في تمكين الحركة الصهيونية من اغتصاب فلسطين عن طريق الخداع والمراوغة وتسليم المهاجرين اليهود الأراضي والسماح لهم بالتسلح والاعتداء وقمع كل تحرك فلسطيني باتجاه رفض المشروع الأنجلوصهيوني، ولم تتوقف عن الدعم السري والمعلن لإسرائيل حتى اليوم.
ومنذ قيامها عام 1948 وحتى هجومها الوحشي على غزة واقتحامها المخيمات والبلدات في الضفة الغربية، تحت سمع وبصر التحالف الغربي (أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشكل أساسي)، لم تتوقف إسرائيل عن ارتكاب شتى أشكال الجرائم ضد الفلسطينيين ابتداء من القتل والاغتيال والاعتقال والسجن، مرورا بالحواجز وتفتيت التجمعات الفلسطينية وقطع المياه والكهرباء ومنع الغذاء والدواء والمعدات وتدمير الصناعة والزراعة والمساكن والمدارس وتسليط المستوطنين على الفلسطينيين العزل ومصادرة الأراضي، وانتهاء بإزالة القرى والآثار والمجازر الجماعية كآلية رئيسة للتهجير وتوسيع الرقعة التي تغتصبها، وغير ذلك الكثير.
ومن جانب آخر،لا يكاد يمر شهر إلا ونسمع أحد القادة الصهاينة يؤكد المناداة بإسرائيل الكبرى أو حتى إسرائيل التوراتية حتى أصبحنا نرى خرائط يعرضها سموتريتش في باريس ونتنياهو في الأمم المتحدة وتضم الأردن إلى فلسطين التي تسعى أن تسيطر عليها إسرائيل وتلغي وجود فلسطين، وترسم الشرق الأوسط الجديد. هذا ناهيك عن الكتب والمقالات والمجلات والوثائقيات المفبركة والتي ترسم إسرائيل كدولة كبرى في الشرق الأوسط ليس في الاقتصاد فقط وانما في المساحة وفي الحدود والاراضي التي تضمها. هل يختلف ما ينادي به بن غفير بقتل الفلسطينيين ومصادرة اراضيهم عما كان ينادي به مناحيم بيغن قبل 50؟ وهل يختلف ما ينادى به سموتريتش عام 2023 بحرق غزة وبإخضاع الفلسطينيين واستسلامهم او الهجرة أو القتل عما كان ينادي به جابوتنسكي عام 1936؟ إنها ذات العقلية وذات العدوانية وذات النوايا والبرامج.
ومنذ أن ورثت الولايات المتحدة الأميركية بقايا الإمبراطورية البريطانية واعتبار إسرائيل ورقة انتخابية رابحة راح دعمها لإسرائيل يتعمّق، والمساعدات تتزايد حتى تجاوز مجموعها اليوم 168 مليار دولار، إضافة إلى المعونات العينية العسكرية والتكنولوجية. وتمارس ألمانيا وفرنسا وبريطانيا نفس الدور ولكن بأساليب مختلفة تمتد من الشراكات التكنولوجية وصناعة الأسلحة وتنتهي بالدعم في المحافل الدولية.
وفي كل مرة تدخل فيها إسرائيل حربا مع دولة عربية تنهال المساعدات المالية والعسكرية من التحالف الغربي مباشرة كما فعل بايدن وشولتز وماكرون وسوناك في حرب طوفان الأقصى، وإنما غير معلنة، ابتداء من الجسور الجوية بما تحمل من عتاد وآليات، وانتهاء بإرسال القادة والضباط والمستشارين. هذا ومنذ استلامها موقع القطب العالمي لم تتوقف الولايات المتحدة عن شن الحروب على دول في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية ولا يكاد يمر عقد واحد دون ان تشن واشنطن وحلفاؤها حربا جديدة نالت منها الأقطار العربية الكثير من الويلات في العراق ولبنان وسورية وليبيا والصومال وغيرها.
لقد جاء الغزو الأميركي وتفكيك الدولة العراقية عام 2003 بضغط قوي من إسرائيل واللوبي الصهيوني إستجابة لإستراتيجية الأمن الإسرائيلي بأن ((الأمن الكامل يتحقق حين تصبح إسرائيل دولة كبرى بين دويلات ضعيفة))، وكانت داعش وغيرها من الجماعات صناعة أميركية أوروبية بهدف تحطيم سورية بمشاركة صريحة من أميركا وحلفائها ومساندة وتمويل إسرائيلي غير معلن. وجاء تدمير ميناء بيروت تنفيذا لمخطط السيطرة الاقتصادية الذي تسعى إليه إسرائيل.
لقد عملت إسرائيل وحلفاؤها خلال السبعين عاما الماضية على تفكيك العالم العربي وافشال البرامج العربية المشتركة وتحويل الاهتمام من فلسطين الى نزاعات طائفية أو جهوية أو أشباح خارجية.
بعد كل هذا يتساءل المواطن العربي: ألا تشعر الدول العربية وخاصة القريبة من الكيان الصهيوني بخطر هذا الكيان؟ ألا تستشعر خطورة التحالف التآمري الصهيوني الغربي الى الدرجة التي جعلت الرئيس بايدن يقول ((لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدنا إسرائيل))؟ ألا تراقب الدوائر العربية تطلعات إسرائيل التوسعية والتي تبسطها على مدى زمني طويل قد يصل الى 50 أو 100 سنة؟
ماذا يحتاج العرب ليتيقنوا من خطورة المشروع الاستعماري الصهيوني أكثر مما يجري على مدى 78 عاما؟ هل ينتظرون حتى يهدم الصهاينة المغتصبون المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة ليصدقوا شرور وخبث النوايا الإسرائيلية الاستعمارية العنصرية؟.
بعد حرب عام 1973 ومناورات هنري كيسنجر الخبيثة خرج الرئيس الراحل أنور السادات بنظرية أن الحل بيد أميركا ولا شيء يتغير ولا سلام يتحقق إلاّ عن طريقها. ولكن أميركا وحلفاءها على مدى 50 عاما أثبتت أنها ليست الوسيط النزيه والحكم الحيادي، وإنما هي والتحالف في كل عملياتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والتكنولوجية تزيد من تمكين إسرائيل وتمنحها الوقت لكي تهضم ما تبتلعه. وخلال ذلك، تخلق أعداء وهميين للعرب، مرة الاتحاد السوفييتي والشيوعية، ومرة إيران، ومرة داعش، لتحويل أنظارهم عن الخطر الحقيقي: إسرائيل. هل يفكر الزعماء العرب بمستقبل بلادهم؟ هل سيقدم التطبيع حماية للدول والأوطان وليس للزعماء فقط؟ بالتأكيد لا. ولن يمنع الوجود الأميركي في المنطقة الاحتلال الإسرائيلي التوسعي من استكمال مخططاته عندما تلوح الفرص.
إن ما يجري في فلسطين المحتلة اليوم ينبغي أن يكون ناقوس خطر نهائي على مستقبل المنطقة العربية. إذ لم يعد يجدي أن تستغرق دول المنطقة كل جهودها وردود أفعالها الكلامية في إعادة اكتشاف إسرائيل وتآمرها مع التحالف الغربي عند كل عدوان جديد، فعجلة المستقبل تتحرك بأسرع مما يتصوره الكثيرون. إن صمود الفلسطينيين في أرضهم، وانتصار المقاومة، والدعم العربي الفعلي، وانتهاء الاحتلال، وتحرر فلسطين، هو بداية الطريق لمستقبل عربي آمن.

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