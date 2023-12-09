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بوادر لحل مشكلة الأجور بين الأطباء وشركات التأمين

12/9/2023 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






من المتوقع أن تُنهي اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة، لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء ومراجعة لائحة الأجور الخاصة بنقابة الأطباء، مناقشاتها في الأيام القليلة المقبلة.
وأكد مصدر مطّلع لـ”الغد” أنه تم الانتهاء من كافة الشروط التي كانت موضع خلاف بين النقابة وشركات التأمين.
وفي شهر آب (أغسطس) الماضي، أنهى اجتماع عقد في وزارة الصحة خلافا حول آلية لائحة أجور الأطباء وتطبيق نظام الصندوق التعاوني، بين نقابة الأطباء وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية.
وتم خلال الاجتماع، استنادا إلى اتفاق الأطراف المعنية، اعتماد قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، وعضوية كافة الأطراف المعنية لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء.
وعملت اللجنة طيلة الأسابيع الماضية من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي تمهيداً لإقرار اللائحة حسب الأصول، وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.
وكانت نقابة الأطباء اتخذت في آب الماضي قرارا بوقف استقبال مرضى التأمين باستثناء الحالات الطارئة وفق كتاب رسمي.
وجاء في القرار حينها أنه“وتنفيذا لقرار الهيئة العامة للصندوق التعاوني وأطباء القطاع الخاص في اجتماعهم المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 آب 2023، تقرر التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من صباح يوم السبت 2 أيلول 2023 باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعير النافذة لعام 2021”.
واشترط قرار مجلس النقابة آنذاك على كل طبيب“كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلا ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة”.
وأوضح المصدر أنه من المتوقع قريبا أن يتم توقيع اتفاقية تشمل إقرار العمل بلائحة أجور جديدة تأخذ نسب التضخّم بالحسبان، بالإضافة إلى تفعيل العمل بالصندوق التعاوني.
وأشار إلى أن أهم نقطة طالب بها أطباء القطاع الخاص، والمتعلقة بتعويم اعتماد الأطباء، تم القبول بها، بحيث سيتم إدراجها ضمن الاتفاقية المتوقّع توقيعها والانتهاء منها قريبا.
وصدر نظام الصندوق التعاوني بإرادة ملكية سامية رقم 158 للعام 2018 ونشر في الجريدة الرسمية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018 والمصادق عليه بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا بقرار رقم (38) بتاريخ 31/ 12/ 2019، ويُعد وفق النقابة مشروعا وطنيا بامتياز، ويصب في مصلحة المرضى والطبيب ونقابة الأطباء والوطن، ولا يكلف خزينة الدولة قرشا واحدا.
وأكد المصدر ذاته، أن هناك بوادر إيجابية لحل كافة الخلافات بين النقابة واتحاد شركات التأمين ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية، إضافة إلى أن وزارة الصحة والبنك المركزي، مهتمان بالانتهاء من هذا الملف.
وأشار إلى أنه سيام قريبا وضع سياسة إستراتيجية لأعوام طويلة، تربط اللائحة بعد إقرارها بآلية معينة استنادا إلى نسب التضخم.
وكانت نقابة الأطباء أكدت مؤخرا أن العجز المالي في النقابة يقارب 25 مليون دينار لصالح صندوق التقاعد.

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